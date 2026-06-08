משרד הבריאות פרסם היום (שני) את דוח העישון לשנת 2025, המצביע על עלייה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות בקרב בני נוער - לצד הרחבת צעדי המאבק בעישון.

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מן הדוח עולה כי שיעור המעשנים בישראל בשנת 2025 עומד על 23.1% מהאוכלוסייה הבוגרת. עוד עולה כי בשנת 2022 ניתן לייחס לעישון כ-12,386 מקרי מוות בישראל, המהווים כ-23% מכלל מקרי המוות במדינה. מתוך אלה, 894 מקרי מוות יוחסו לעישון פסיבי.

עוד עולה מהדוח כי 28.9% מהאוכלוסייה היהודית ו-48.5% מהאוכלוסייה הערבית נחשפים לעישון כפוי.

בקרב בני הנוער נמשכת מגמת העלייה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות. כ-20% מהתלמידים בישראל דיווחו כי התנסו בסיגריה אלקטרונית, לעומת כ-19% שהתנסו בסיגריות רגילות. לראשונה שיעור המתנסים בסיגריה אלקטרונית גבוה משיעור המתנסים בסיגריה רגילה. בנוסף, כ-17% מהתלמידים דיווחו כי עישנו סיגריה אלקטרונית לפחות פעם אחת במהלך החודש האחרון.

הדוח מצביע גם על עלייה בשיעורי ההתנסות בסיגריות אלקטרוניות בין השנים 2023–2025 בקרב תלמידים יהודים וערבים ובקרב תלמידות ערביות. כמו כן, שיעור הגברים הערבים הבוגרים המעשנים עומד על 46.2% - פי שניים משיעור העישון בכלל האוכלוסייה.

כצעד מרכזי במאבק בעישון ובדומה למדינות רבות בעולם, הוביל משרד הבריאות את התקנות המחייבות סימון אזהרות גרפיות על מוצרי עישון. החל מאוגוסט 2026 יתווספו אזהרות גרפיות לאזהרות המילוליות הקיימות על מגוון מוצרי עישון, תוך קביעת גודל אחיד של 75% משטח האריזה לכלל המוצרים, במטרה למנוע תפיסה מוטעית של מוצרים כ”מופחתי סיכון”.

שר הבריאות חיים כץ: "העישון ממשיך להיות אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים לבריאות הציבור ובהתאמה המשרד פועל לצמצם את היקף התופעה. הנתונים בדוח מחייבים אותנו להמשיך לפעול בנחישות למניעת חשיפה של ילדים ובני נוער למוצרי עישון, תוך חיזוק צעדי המניעה, האכיפה וההסברה".

מנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: “הנתונים בדוח ממחישים כי העישון ממשיך להיות אחד מגורמי התחלואה והתמותה המשמעותיים בישראל, ובמיוחד בקרב ילדים ובני נוער. בשעה שהשימוש בסיגריות אלקטרוניות בקרב צעירים נמצא בעלייה מדאיגה וגיל החשיפה למוצרי עישון וניקוטין ממשיך לרדת, צעדי חקיקה משמעותיים שיזם משרד הבריאות להגנה על הציבור עדיין אינם מקודמים בוועדת הכספים. מדובר בצעדים מקצועיים המבוססים על ידע מדעי וניסיון בינלאומי, שנועדו לצמצם התמכרות, תחלואה ותמותה. עיכובם פוגע ביכולת של המדינה להגן על בריאות הציבור. משרד הבריאות ימשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותו כדי לקדם את המאבק בעישון ולהגן על הדור הצעיר.”

ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, פרופ' סיגל סדצקי: "מצב החירום המתמשך בישראל זה שבע שנים עלול גם הוא להביא לבחירה בהתנהגויות סיכוניות כמו עישון, הפוגעות בבריאות כמו עישון, כדרך מסוכנת להתמודדות עם המתח והחרדה. התנהגויות אלו מובנות מכורח המציאות, אולם פוגעות בבריאות הגוף והנפש, ועל כן יש לנקוט בפעולות שונות כדי לצמצם את תוצאותיהן ואת פגיעתן האפשרית. בהתאם לכך, מבקש משרד הבריאות להדגיש את חשיבותה של מניעת העישון בכלל וכן דווקא בימים אלה, תוך שתחום זה מהווה נושא מרכזי בתוכניות הרב-שנתיות של המשרד, לרבות השקעת תקציב ייחודי להן".

שירה כסלו, מנכ"לית המיזם למיגור העישון: "שוב ושוב הנתונים מוכיחים - ישראל נמצאת בעיצומה של מגפת ניקוטין בקרב ילדים ובני נוער. הסיגריות האלקטרוניות הפכו לשער הכניסה המרכזי להתמכרות, גיל החשיפה ממשיך לרדת, ובינתיים דור חדש של צעירים נשאב להתמכרות שתלווה רבים מהם לכל חייהם. לצד צעדים חשובים שקידם משרד הבריאות, הגיע הזמן לעבור מדיבורים למעשים: להגביל את זמינות מוצרי העישון, לאסור טעמים שמיועדים בפועל למשוך צעירים, לחזק את האכיפה והפיקוח על השוק ולהשקיע משמעותית במניעה. כאשר העישון גובה יותר מ־12 אלף קורבנות בשנה בישראל, מדובר לא רק בסוגיה בריאותית אלא בכשל מדיניות שמחייב טיפול מיידי".

משה בר-חיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, הדגיש כי: "במקום להתקדם, מדינת ישראל צוללת לאחור. מצב העישון כיום הוא בנקודת השפל הקיצונית ביותר של העשור הנוכחי. אנחנו חווים כעת את המשבר החמור והמדאיג ביותר מזה שנים. מגיפת העישון מכה בעוצמה חסרת תקדים, ושוברת שיא של תסריט אימה. אנחנו בחריגה מהעולם, שיעור העישון בישראל גבוה בכ-30% מהממוצע העולמי. קצב היציאה ממעגל המכורים באמצעות גמילה נמוך ב-50% בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD. מוצרים חדשים ומפתים בטעמים וריחות מתוקים מרעילים את גופם ואת עתידם הבריאותי של דור שלם של בני נוער וילדים שמצטרף ונשאב לתוך מלכודת ההתמכרות הקטלנית אשר כבר הורגת כ- 22 ישראלים מדי יום (שהם כ-8,000 איש בשנה).

"מדובר בכמעט חצי אוטובוס של אנשים שחלו בסרטן הריאה, במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), באוטם שריר הלב, בשבץ מוחי, בסרטן הגרון ובעוד מחלות. מערכת הבריאות מתמודדת עם עומס רב של מטופלות ומטופלים עם נזקים פיזיולוגיים הנובעים משימוש בטבק. המאבק להפחתת שיעורי העישון הוא צורך חיוני ומחייב שילוב זרועות של הכנסת, הממשלה, המשטרה והרשויות המקומיות. עלינו להציב בעדיפות עליונה את המלחמה בגורם התמותה והתחלואה המוביל בישראל הניתן למניעה".