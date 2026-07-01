הסטיקר שמסייע להלומי הקרב - ויכול להציל חיים

סטיקר שמופיע לאחרונה על יותר ויותר רכבים, מנסה לסייע להלומי קרב שמספרם רק עולה, להתמודד עם סיטואציות קשות בכביש. הסטיקר, בו נכתב "הלום קרב. עצר בצד? ייתכן וזקוק לעזרה", מסב את תשומת ליבם של משתמשי הדרך, כשרכב עוצר בצד.

נכון ליולי 2026, ישנם מעל 31,000 חיילים ואנשי כוחות ביטחון המוכרים ומטופלים כמתמודדי פוסט-טראומה (הלומי קרב) ותגובות נפשיות באגף השיקום במשרד הביטחון. נתון זה מהווה כ-38% מכלל המטופלים באגף, ואינו כולל אזרחים או מקרים הנמצאים עדיין בתהליך בחינה והכרה

בפברואר השנה התכנסה ועדת הבריאות בכנסת לדון בנתונים ובמצוקה של הלומי הקרב. נציגת אגף השיקום במשרד הביטחון הודתה בדיון כי על כל מטפל אחד - ישנם 850 הלומי קרב, יו"ר הוועדה לימור סון הר מלך: "חובתנו להתייצב לצדם בתהליך השיקום, לא נרפה".

עוד הוסיפה רונית סנדרוביץ, מטעם משרד הביטחון, וסיפרה על שיתוף פעולה עם הלומי הקרב, ובניית מענה על פי הצרכים, כאשר הצרכים משתנים לכל אדם. היא סיפרה על סדנאות באופניים, נגרות, בעלי חיים וטיפולים משלימים, והפעלת בתים מאזנים, חונכות להלומים ולילדיהם ויישומון למתמודדים ומשפחותיהם.

סתיו סויסה, מובילת הלומות קרב ולוחמת בפיקוד העורף, סיפרה על "מסע לא פשוט לשיקום, והצורך במענה לילדים ולמוסדות החינוך שלהם, כאשר הטראומה היא יומיומית, והצורך הדחוף בבית מאזן להלומות-קרב, שיקום וליווי תעסוקתי, מיצוי זכויות, גב כלכלי, מענה חם טלפוני, הכרה בהלומים שלא היו במערך הלוחם, הגדלת מספר המלווים באגף השיקום, הנגשת לימודים אקדמאיים מותאמים להלומים, וטיפול ללא סמים משני-תודעה".