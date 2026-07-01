הפרשייה הנשכחת של רצח תמר ברז ז"ל בסניף "ביתילי"

בספטמבר 1997 תקף את סניף “ביתילי” ברמת גן ריח כבד של בשר רקוב. הלקוחות התלוננות ויגאל אקסלרוד, עובד מטעם "קלאסי-גן" שהועסק ברשת, הזמין ריסוס וטען שהריח נגרם כנראה מחתול מת שהתגנב לסניף. אלא שאז, כאשר הגיע הריסוס, התגלה בפינת הקומה שטיח מגולגל - בתוכו שכבה גופתה של תמר ברז, שהייתה במצב של ריקבון מתקדם.

ברז בת ה-33, נעדרה מזה שבועיים. באותו יום התחילה להתבהר התמונה הגדולה.

ב-17 בספטמבר 1997 הגיעה תמר ברז לסניף של רשת "ביתילי" על מנת לחפש ריהוט גן למרפסת. אקסלרוד, שעבד באותו יום לבד בחנות, עקב אחריה, וכאשר הגיעה ברז לגג החנות כדי לראות ריהוט גן התנפל עליה וניסה לאנוס אותה. ברז החלה להתנגד בתוקף ולהדוף את אקסלרוד מעליה. אז דקר אותה מספר פעמים בחזה וכך הביא למותה. וכאילו לא די בכך, לאחר שרצח - עבר להתעלל בגופתה. בעדותו בהמשך יספר: "רציתי לעשות לה מה שראיתי בסרטים הכחולים". לאחר שבא על סיפוקו - גלגל אקסלרוד את גופתה של ברז בתוך שטיח והשאיר אותה בפינת קומת הגג של החנות, המקום אליו הגיעה ברז דקות ספורות לפני כן כדי לקנות ריהוט גן. אקסלרוד מצידו המשיך את המשמרת כרגיל.

כאשר השוטרים הגיעו למקום, אקסלרוד בכלל לא היה חשוד - אבל כאשר החל להישאל שאלות פשוטות, לפתע לקח עציץ מהשולחן, הוציא ממנו את הפרחים ושתה את המים שהיו באגרטל. במשטרה הבינו שהוא מתנהג בצורה חשודה מדי. בהמשך, במהלך המשפט, יתברר כי אקסלרוד היה בעל הרשעות פליליות בגין גניבת נשק וניסיונות אונס - ברשת “ביתילי” התעקשו שלא הכירו דבר מעברו הפלילי. לבסוף נידון אקסלרוד למאסר עולם פלוס 20 שנה. כשנה לאחר הרצח הקימה אורה ברז, אמה של תמר את "ארגון משפחות נרצחים ונרצחות", שחבריו הם בני משפחה של קורבנות רצח ללא עבר פלילי. הארגון מסייע עד היום למשפחות הנרצחים בליווי וייעוץ משפטי, סיוע נפשי, רפואי וסוציאלי. הארגון אף הביא לחקיקת "חוק זכויות נפגעי עבירה".

סיפור הירצחה האכזרי של תמר ברז ז”ל נשכח עם השנים מהתודעה הישראלית אולי בגלל האקראיות המצמררת שלו והתחושה שזו הייתה יכולה להיות כל אחת, שהייתה נכנסת באותו יום לחנות כדי לקנות משהו לבית.