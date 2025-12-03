צביקה ברוט ל-i24NEWS: נודע לנו על תושבים שבקשר עם איראנים

ראש עיריית בת ים צביקה ברוט אמר ל-i24NEWS הערב (רביעי) כי מאז הצהרותו אמש - קיבל כ-10 פניות מתושבים שדיווחו על קשר עם גורמים איראניים.

כאמור, אמש פרסם ראש עיריית בת ים ברוט סרטון חריג ובו הזהיר מפני "הגעה איראנית", ושהעירייה נמצאת בקשר עם השב"כ - וישנו חשש כי עשרות תושבים נפלו בפח של המודיעין האיראני. ברוט קרא לתושבים לפנות למוקד מיוחד שהוקם - במידה וקיימו שיח עם גורמים זרים. "זה מרוץ נגד הזמן, הם מעמידים את העתיד שלהם בסכנה", אמר.

נציין כי לאחרונה מקיים שב"כ שיח עם השלטון המקומי להעלאת המודעות הציבורית בסיכון ביצירת שיח עם גורמים איראניים, לאור ריבוי הניסיונות לגיוס ישראלים. שיחה דומה התקיימה לא רק עם ראש העיר בת ים, ובתחום העיר לא מתרחש אירוע חריג.