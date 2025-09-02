ספא הראש היפני כובש את ישראל: האם זה שווה את המחיר?

מומלצים -

אולי זה המצב המתוח, שגורם לטרנד הזה לסחוף אחריו עוד ועוד ישראלים. ספא לראש - כן כן, רק לראש - טיפול שמגיע אלינו מהמזרח הרחוק.

מכוני הספא לראש הפכו פופולריים במיוחד בתקופה האחרונה. עם מוזיקה מרגיעה ברקע, חדר חשוך, ומגע נעים של זרמי מים על הקרקפת.

אבל חוץ מהאווירה המרגיעה והתחושה הנעימה – האם יש לטיפול הזה גם ערך בריאותי אמיתי? ירון הירשברג הוא מה שמכונה "טרוקולוג" מוסמך. ספר שמומחה גם בבריאות השיער והקרקפת. ויודע לטפל בשניהם בשלל דרכים.

אז בין אם מדובר בעיסוי נעים במסגרת יום פינוק, או חפיפה רפואית עמוקה של הקרקפת - ספא הראש האוריינטלי כבר כאן בישראל, כדי להישאר.

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית - בתחילת העמוד