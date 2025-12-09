בסופרבוס הכריזו על סכסוך עבודה: "כמה גז מדמיע נספוג?"

איגוד ועדי התחבורה בארגון "כוח לעובדים", הודיע אתמול (שני) להנהלת חברת סופרבוס על סכסוך עבודה מצד נהגי החברה. ההכרזה מגיעה על רקע גל האלימות נגד נהגי האוטובוסים ברחבי הארץ. על פי איגוד הנהגים בחברת סופרבוס, רק בחודש האחרון קרו 11 מקרי אלימות קשים שכוונו נגד נהגים, בהם גם שימושים באבנים וגז מדמיע.

בנוסף, נהגי החברה מוחים על ניסיונות פגיעה, לדבריהם, של הנהלת החברה בהסכמות שהושגו מול ועד העובדים - כגון אי תשלום בונוסים על העדר תאונות, ותשלום חלקי של דמי הוותק.

בעקבות ההכרזה על סכסוך עבודה, בעוד שבועיים יוכלו העובדים להשבית את פעילות האוטובוסים של החברה בירושלים, עפולה, חיפה (מטרונית), טבריה, בית שאן, יקנעם עילית וערים נוספות בהן פועלת החברה.

משרד התחבורה מאפשר לחברות להשבית את הקווים למשך שעתיים, במקרה של תקיפה חריפה, אולם הנהלת החברה מסרבת לממש אפשרות זו, ומסרבת להידבר עם ועד העובדים על פתרונות בתחומי אחריותה למיגור האלימות.

בהודעה משותפת לאיגוד ועדי התחבורה ב"כוח לעובדים" וועד העובדים בסופרבוס נמסר:" לא ייתכן כי דווקא בנושא חמור כמו איום על ביטחון נהגיה מסרבת הנהלת סופרבוס לנקוף אצבע. כמה גז מדמיע עוד יאלצו העובדים לספוג?".

מיכה וקנין, יו"ר ועד העובדים בסופרבוס ויו"ר אסיפת הנציגים בכוח לעובדים אמר בהודעה: "הבהרנו אמש להנהלת החברה כי האדישות כלפי הפגיעה בעובדים לא תעבור בשתיקה. הנהלת החברה יודעת יפה מאוד לשלוף את מצלמות באוטובוסים בכדי לקנוס נהגים על עבירות משמעת מינימליות, אך מתמהמהת מאוד מסיבות בירוקרטיות מהעברת החומרים למשטרה, כשנהג או מבקר מותקפים. הבריחה הזו מאחריות עולה לנו בדם".

הסתדרות לאומית

איתי כהן, ראש ענף התחבורה בארגון "כוח לעובדים", סיפר כי מקרי האלימות גוברים נגד נהגי האוטובוס של החברה על רקע גזעני, בעיקר באזור ירושלים: "קבוצות של נערים פותחות את ברזי החירום, מאלצות את הנהג לרדת ואז תוקפים אותו באלימות. לרוב מלוות תקיפות אלו בקריאות גזעניות. אם על תקיפה שיטתית של עובדיה, החברה מסרבת להשבית את הקווים - לא ברור על מה כן".