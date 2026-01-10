"תסתכלו למעלה בחצות": ההודעה המאיימת שקיבלו אלפי ישראלים

אלפי ישראלים קיבלו היום (שבת) הודעת SMS חשודה, אשר לשונה "אנחנו באים, הסתכלו לשמיים בחצות". ההודעה נשלחה ממספר טלפון עם הקידומת הבינ"ל של בריטניה, אך עדיין לא ידוע מה מקורה האמיתי. על פי ההערכות, ההודעה נשלחה מטעם גורמים איראניים.

מערך הסייבר הלאומי הודיע כי מדובר ב"לא יותר מניסיון לייצר תבהלה בציבור". כמו כן ביקשו להבהיר כי לא בוצעה פריצה למכשיר או לא לחשבון כלשהו, וכי מדובר בהפצה רחבה של הודעה, בדומה להודעות ספאם. במערך ממליצים לא להגיב להודעה, לחסום את השולח ולתייג אותו כספאם, ולא להעביר את ההודעה הלאה.

בתקופה האחרונה היו מספר ניסיונות הפחדה באמצעות פריצה למכשירי טלפון ניידים. לפני כשלושה שבועות קבוצת האקרים איראנית הודיעה כי פרצה לטלפון האישי של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, אך לבסוף התברר כי ההאקרים פרצו לחשבון הטלגרם שלו.

כשבוע לאחר מכן קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" הודיעה כי פרצה למכשירו האישי של ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, ולאחר מכן פרסמו באתר אינטרנט רשימה של אנשי קשר מתוכו, וכן תמונות מאירועים בהם נכח ברוורמן. כמו כן איימו ההאקרים כי יפיצו מידע על פרשת קטארגייט לפיו ברוורמן מעורב בפרשה.