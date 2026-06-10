המשטרה השלימה היום (רביעי) את היערכותה לקראת מצעד הגאווה בתל אביב שייערך ביום שישי הקרוב. המצעד השנה יעבור במסלול המסורתי לאורך טיילת הרברט סמואל בעיר, כשהוא יתחיל בשעה 11:00 ברחוב של"ג ויסתיים בפארק צ'ארלס קלור. כלל אירועי המצעד צפויים להסתיים באזור השעה 19:00.

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החל משעה 6:30 בבוקר יום שישי, המשטרה תתחיל לחסום את הצירים המובילים למסלול המצעד, וצפויים עומסי תנועה בצירים המקבילים.

אלו הכבישים שיחסמו:

• שד' רוקח לכיוון מערב מאבן גבירול.

• רחוב הירקון לכיוון דרום מרחוב ז'בוטינסקי, ולכיוון צפון מרחוב יוסף הלוי עד י.ל. גורדון.

• רחוב הרברט סמואל לכיוון דרום, מרחוב של"ג ועד רחוב יחזקאל קויפמן, כולל דרך השירות.

• רחוב יחזקאל קויפמן לכיוון צפון מרחוב אילת עד רחוב יוסף הלוי.

• רחוב נחום גולדמן לכיוון צפון מרחוב אילת עד רחוב יוסף הלוי.

• רחוב נחום גולדמן לכיוון צפון מכיכר השעון עד קויפמן.

• רחוב אילת לכיוון מערב מרחוב אליפלט.

• רחוב אליפלט לכיוון צפון מדרך שלמה.

• דרך שלמה לכיוון מערב מרחוב אליפלט.

• רחוב מאפו מרחוב יהואש עד רחוב הירקון.

• רחוב פרישמן מרחוב דיזנגוף עד רחוב הרברט סמואל.

• רחוב טרומפלדור מרחוב בן יהודה עד רחוב הרברט סמואל.

• רחוב נס ציונה מרחוב בן יהודה עד רחוב הירקון.

• רחוב גאולה מרחוב הכובשים עד רחוב הרברט סמואל.

• רחוב נחמיה מרחוב הכובשים עד רחוב הרברט סמואל.

• רחוב הכרמלית מרחוב הכובשים עד רחוב הירקון.

במשטרה מדגישים כי בנוסף לרחובות הללו, ייתכן שיחסמו צירים נוספים במידת הצורך, על מנת לאפשר את קיום האירוע בביטחה.

הנחיות נוספות לציבור

לא תותר חניית כלי רכב במסלול המצעד, יש להימנע משימוש בכלי רכב בצירים שייחסמו. מומלץ להשתמש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למצעד. לטובת הנהגים, ביום האירוע יסומנו החסימות ודרכי הגישה באפליקציית Waze.

כמו כן נמסר מהמשטרה כי לא תותר כניסה למתחם המצעד והמסיבה בפארק צ'ארלס קלור עם רכבים דו-גלגליים על כל סוגיהם (לרבות רכבים ממונעים ולא ממונעים), נשק (לא תתאפשר הפקדה), בקבוקי זכוכית ואלכוהול, ובעלי חיים (למעט כלבי נחייה באימון או בתפקיד).

רשימת מסלולי יציאה אפשריים מהעיר במהלך החסימות

• מדרום העיר ויפו - דרך אילת, דרך יפו, מנחם בגין, הרכבת, לה גווארדיה.

• מלב העיר - פינסקר, בוגרשוב, טשרניחובסקי, דיזנגוף, קפלן.

• מהצפון החדש - ז'בוטינסקי, דרך נמיר.

• מהצפון הישן - י.ל. גורדון, שלמה המלך, הנביאים, שד' שאול המלך.

במהלך האירוע יתפרסו מעל ל-1,000 שוטרים גלויים וסמויים, לוחמי מג"ב, מתנדבים, מתנדבי כיתות כוננות ופקחי יחידת סל"ע של עיריית תל אביב, במטרה לאפשר באופן בטוח את קיום האירוע. בנוסף לפריסת הכוחות יפעלו גם יחידות מיוחדות, ביניהן היחידה האווירית והשיטור הימי של משטרת ישראל, לשמירה על ביטחונם של משתתפי האירוע.

גם במד"א נערכים עם צוותי רפואה שיפרסו לאורך מסלול המצעד, לצד עשרות אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, אופנועי חירום, טרקטורונים וחוליות עזרה ראשונה. בשטח המסיבה בפארק צ'ארלס קלור יפרסו אתרי טיפול הכולל בריכות קירור לטיפול בפגיעות חום. במד"א פונים למשתתפי המצעד ומבקשים להצטייד בכמות מספקת של מים ולהרבות בשתייה, להתמגן בקרם הגנה מהשמש ולהימנע מצריכת יתר של אלכוהול.