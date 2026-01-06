נער חרדי נדרס למוות במהלך הפגנה בירושלים | תיעוד קשה

אירוע קשה נרשם היום (שלישי) במהלך מחאת החרדים בירושלים נגד גיוס בני ישיבות. אוטובוס תועד דורס מפגינים, ונער בן 18 נדרס למוות. מחקירה ראשונית עולה כי הנער נתלה על האוטובוס. בנוסף, שלושה הולכי רגל כבני 15 נפצעו קל.

לפי סעיף 27א'

חובש רפואת חירום במד"א אלי אייזנבך סיפר: "קיבלנו דיווח על מספר הולכי רגל שנפגעו מאוטובוס במהלך הפגנה. כשהגענו למקום התאונה ראינו מראה קשה - הייתה המולה רבה, ופצוע צעיר כבן 18 נלכד מתחת לאוטובוס. תוך פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותו במקום התאונה".

מדוברות המשטרה נמסר: "כוחות משטרת ישראל פעלו הערב לפיזור הפרת סדר אלימה בירושלים, לאחר שקומץ מפגינים חסמו כבישים, הציתו פחים, השליכו חפצים וביצים לעבר שוטרים ולוחמי מג"ב ותקפו עיתונאים. במהלך האירועים נפגעו מספר בני אדם, בהם צוות תקשורת שנפגע מאבן ופונה לטיפול רפואי. בנוסף, אוטובוס שחלף באזור פגע בכמה משתתפים – נהג האוטובוס נעצר והמקרה נבדק. במשטרה מסרו כי לאחר שהקריאות להתפזר לא נענו, נאלצו הכוחות לפעול להשבת הסדר תוך שימוש באמצעים, והדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד אלימות ופגיעה בביטחון הציבור".

מחברת האוטובוסים שנהגה ביצע את הדריסה נמסר: "מאקסטרה תחבורה ציבורית נמסר בתגובה: אנחנו מזועזעים מהאירוע ומבקשים להשתתף בצערה של המשפחה והקהילה. האירוע מצוי בחקירת המשטרה, והחברה משתפת פעולה באופן מלא ותעביר כל מידע שיידרש".

ממשרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית, נמסר: "ראש הרשות נמצא בקשר עם הגורמים במשטרת ישראל וכן מול מפעילת התחבורה הציבורית. הוא הנחה את החברה לשתף פעולה באופן מלא עם המשטרה. הבעלים והמנכ"ל של מפעילת התחבורה הציבורית זומנו לשימוע. אנחנו מגנים בכל תוקף את אירוע הדריסה"

עוד הוסיפו כי "נהגי התחבורה הציבורית מחויבים לנהוג באחריות על פי חוק ובשמירה מלאה על חיי אדם ומשתמשי הדרך. כדרהמשרד רואה בחומרה רבה כל סטייה מכללים אלה ותפעל לבירור האירוע מול הגורמים המוסמכים. אלימות מכל סוג כלפי אזרחים, מפגינים או משתמשי דרך - אינה מקובלת ותטופל בחומרה המלאה".

במהלך סיקור ההפגנה צוות כאן חדשות הותקף. הצוות, בהובלת הכתב חיים גולדיטש, הצלם יובב ובליווי של שלושה מאבטחים, הותקף כאשר מפגינים החלו ליידות לעברם אבנים, חפצים ולירוק לעברם.

אחד המאבטחים נפצע בראשו מפגיעת אבן. הוא קיבל טיפול רפואי במקום ממאבטח נוסף בצוות, בעל הכשרה כחובש. בנוסף מצלמת כאן חדשות נשברה לחלוטין. בעקבות האירוע נאלץ הצוות להימלט ולהסתתר בתוך חנות סמוכה, שם הוא המתין לחילוץ של המשטרה.

עד מהאירוע מספר: "במהלך ההפגנה עצרו את האוטובוס וירקו על הנהג, כשהוא ראה שאין לו איך לצאת, הוא נכנס בכל החרדים ודרס אותנו. אני עפתי הצידה, ושלושה נוספים היו מתחת לאוטובוס. לאחר מכן, הוא עבר לרחוב אחר דרס שלושה נוספים וברחוב האחרון ראיתי ילד תקוע מתחתיו". עוד הוא מספר על עצמו: "אני נפלתי הצידה, רק הרגל כואבת לי"