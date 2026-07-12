"היא לא משלנו": חיילת הצטלמה עם כוכב הרשת האנטישמי - וחוטפת אש מהגולשים

כוכב הרשת האמריקני השנוי במחלוקת בריידן אריק פיטרס, הידוע בכינויו "קלאוויקולר" (Clavicular), הגיע בימים האחרונים לביקור בישראל, אותו תיעד בלייב מתל אביב שנמשך 11 שעות. הביקור של פיטרס עורר שערוריה בקרב הישראלים, זאת בשל חברותו עם יוצרי תוכן אנטישמיים, שאף הצטלמו איתו בזמן שהוא שר "הייל היטלר". בעבר הוא גם נצפה במועדון במיאמי כשהוא מצדיע בתנועת מועל יד.

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במהלך תיעוד הביקור, פיטרס לווה על ידי יוצרת התוכן הישראלית שירה בראון, שהיא גם מנהלת עמוד הטיקטוק הבינלאומי של צה"ל - ופיטרס ציין זאת גם בלייב שהעלה, לצד הטענה שהוא יוצא איתה.

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מאז העלאת הלייב עם קלאוויקולר, בראון נמצאת תחת מתקפה מצד גולשים ברשת, אשר הביעו ביקורת על כך שהיא מבלה לצד אדם שהתבטא באופן אנטישמי בפומבי. בסטורי שהעלתה, בראון כתבה כי קיבלה איומים על חייה: "קריאות לרצח של אישה יהודיה זו לא 'הגנה על בנות ישראל'".

בין מביעי הביקורת היו גם כוכבי רשת מוכרים. מיטל וקנין כתבה על בראון: "היא לא משלנו, מעולם לא הייתה, לעולם לא תהיה. להוריד עוקב זריז". ליאל אלי כתבה: "הכי מביכה שראיתי". מגיבים אחרים אף הלכו צעד רחוק יותר וכתבו לבראון "חבל שלא אנסו והרגו אותך בנובה". בתגובה אלימה נוספת נכתב: "שישחטו אותך נעשה מסיבה על החתיכות שלך".

תגובות נוספת נגד בראון התייחסו גם ליחסו השלילי והמבזה של קלאוויקולר לנשים בתוכן אותו הוא מעלה. מגיבה אחת כתבה: "אם את מייצגת נשים את לא היית מעלה את אותו תוכן, תראי איך הוא מתנהג לנשים".

במהלך הבילוי המשותף של השניים, פיטרס שאל את בראון האם הוא יקבל 7,000 דולר עבור העלאת פוסטים לטובת ישראל. בסרטון בראון לא השיבה לו בצורה מפורשת. כמו כן, כשאמרה לו שהיא מנהלת את חשבון הטיקטוק הבינלאומי של צה"ל, הסטרימר רצה להעלות לשם סרטון שלו - דבר שעל פי בראון יכניס אותה לכלא. לאחר שיחת טלפון הרעיון בוטל.

דובר צה"ל מסר בתגובה: "החיילת פעלה ללא תיאום עם מפקדיה והתנהלותה אינה עומדת בקנה אחד עם המצופה מחיילי צה"ל. האירוע מתוחקר והחיילת תטופל משמעתית".