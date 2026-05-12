היום לפני 18 שנים נרצחה הילדה רוז פיזם, בת 4 וחצי בלבד, על ידי סבה רוני רון ואימה מארי פיזם.

בשנת 2008, מצאה משטרת ישראל בנהר הירקון, מזוודה אדומה, ובתוכה גופה של ילדה קטנה בשם רוז. סבה ואמה של רוז שהיו בני זוג נעצרו.

ביוני 2008 הגיע למשטרה מידע אודות סבתא רבא שמחפשת אחר נינתה בת ה-4 וחצי שנעלמה מזה חודשיים. בהוראת קצין הנוער ניגש אחד משוטרי תחנת נתניה לדירת הורי הילדה הנעדרת. "רוז לא נמצאת פה. אתם לא תדעו איפה היא", ענה רוני רון, שבאותו זמן איש לא ידע שהוא בכלל הסבא של רוז. כדי להבין לעומק את האבסורד מאחורי הסיפור כדאי להבין איך הכל התחיל.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ של i24NEWS <<<

מארי שארלוט ובנג'מין פיזם הכירו כשהיו בני 14. כשרוז ביתם הייתה בת שמונה חודשים, החליטו השניים למסד את הקשר ונישאו. מיד לאחר החתונה הגיע לביקור פתע אביו של בנג'מין - רוני רון, שבהמשך הצליח לשכנע את הזוג הצעיר לעבור עם הנכדה לגור אצלו במודיעין. המשפחה הצעירה עלתה לישראל, ושם, בבית הקטן במודיעין, בנג’מין הבין שאשתו מנהלת רומן עם אביו. הוא החליט לעזוב ולקחת איתו את רוז בחזרה לצרפת, ומארי מצידה לא התנגדה וסיפקה אישור בכתב בו ויתרה על המשמורת שלה. כך היא נפרדה מבתה בת 14 החודשים.

כעבור שנתיים בהם לא ביררה אודות בתה, גילתה מארי שרוז אושפזה בבית חולים עם חשד להתעללות - והחליטה לנהל מאבק משפטי להחזרת המשמורת עליה. עד לשובה לישראל, רוז הועברה במשך חמישה חודשים בין שני בתי יתומים בצרפת.

כאשר שבה לישראל, הגיעה רוז לאמה שכבר הספיקה להקים משפחה עם הסבא רוני רון, ולהביא עמו שתי בנות - שהיו אחיות של רוז וגם דודות שלה. בעדותה של הסבתא תיארה כיצד מארי הייתה מתגרה ברוז, מחבקת את אחיותיה, ואומרת לה "תבכי". "אמא שלי לא אוהבת אותי" אמרה באחת הפעמים רוז לסבתה. "היא הורסת את האושר שלי", כתבה מארי לרוני במכתב.

מהרגע שהגיעה חזרה לישראל, נמסרה רוז אל סבתא רבא שלה למשך חודשים, וכאשר ההבנה שתצטרך לחזור לביתה חילחלה אצל מארי - התוכנית להיפטר מבתה בת ה-4 וחצי נרקמה.

באישון לילה ארזו מארי ורוני תיק אדום. רוני, שבעבר סיפר לחבר כיצד הטביע רכב בירקון, לקח הפעם את הנכדה שלו לשם כדי להעלימה. בירקון רוני הכניס את רוז לתיק וזרק אותה לנחל כשהיא חיה.

"היה לילה, אף אחד לא שמע כלום. אף אחד לא רצה אותה", סיפר בשחזור במשטרה. כעבור כשבועיים נמצא התיק האדום בנחל הירקון ובו גופתה של רוז הקטנה. בגלל מצב הגופה לא ניתן היה לקבוע מה הייתה סיבת המוות. רוני מצידו מעולם לא סיפק תשובה ברורה, והחליף את גרסתו כ-15 פעמים. ב-2011 גזר בית המשפט מאסר עולם על בני הזוג.

ב-2022 נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג דחה את בקשת החנינה של מארי פיזם. במהלך מאסרה הכירה מארי את מוג'האד דאר עאצי, אסיר עולם שהורשע ברצח דוד בר קפרא כחלק מ"אינתיפאדת הסכינים”, וב-2025 ניסתה להינשא לו, אך שב"ס סיכל זאת.

החיפושים אחרי רוז, הרעש התקשורתי והדרישה הציבורית לגלות לאן נעלמה, היו ההפך הגמור מהחיים האכזריים שחוותה ב-4 שנות חייה. רוז נמסרה מיד ליד כמו תיק, וכך גם סיימה את חייה - אבל בעיניי ציבור הישראלי היא לנצח תשאר הילדה שכולם כל כך רצו שתחיה.