טבילה באמבט קרח ויוגה ערסלים: טרנד הוולנס החדש של ימי ההולדת

מסעדות, מועדונים ומסיבות היו במשך שנים הדרך הכמעט מובנת מאליה לחגוג יום הולדת, מסיבות רווקות ורווקים או מסיבות שחרור מהצבא. אבל בשנים האחרונות, יותר ויותר צעירים בוחרים לחגוג אחרת. במקום להזמין שולחן, הם מזמינים את החברים לאמבטיית קרח, שיעור יוגה או חווית וולנס משותפת.

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במקום חגיגה רגילה, מוזיקה חזקה ואלכוהול, נאספו החברות לחגוג שחרור בשיעור יוגה וטבילה במי קרח. החגיגות האלה הן כבר מזמן לא משהו חריג. יותר ויותר קבוצות מגיעות לציין ימים מיוחדים.

גם מי שלא רוצה להיכנס למים קפואים, מוצא דרך אחרת לחגוג. שיעורי היוגה הפרטיים הפכו בשנים האחרונות ליעד מבוקש לימי הולדת. לחמש שעות, הסטודיו הופך לאולם מסיבות רגוע. רק שבמקום רחבת ריקודים יש ערסלים, ואת המוזיקה הרועשת מחליפים רוגע ותנועה.

אולי זו השפעת הרשתות החברתיות, אולי שינוי בסדרי העדיפויות, דבר אחד כבר ברור: חגיגות כבר לא חייבות להסתיים על רחבת הריקודים. לפעמים הן מתחילות דווקא בנשימה עמוקה או בטבילה במים קפואים.