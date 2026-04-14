ללא פתרון באופק: 40 ימי לחימה הותירו אלפי מפונים חסרי תשובות

40 ימי לחימה שהופסקו זמנית וברגע הותירו אחריהם הרס רב. כתבתנו טל סבג פגשה בכתבה ששודרה הערב (רביעי) במהדורה המרכזית חלק מאלפי המפונים, שבתיהם נפגעו מירי טילים איראניים - ולא רואים פתרון סביר באופק.

רצף הפגיעות הובילו לנזקים משמעותיים בערים, בהם גם פגיעות הדף שהביאו לפינוי רחב מבתים. בתי המלון מלאים - והתושבים נותרו תקועים. וכשהם נותרים חסרי מענה, מדי שבוע הוסיפו להצטרף עוד ועוד מפונים למאגר, אך התשובות לא מגיעות והם נותרים בחוסר ודאות.

על אף שיש תחושה מדומה שהמבצע נגמר, והחיים חזרו למסלולם, המלחמה של המפונים רחוקה מלהסתיים. ואין לשכוח שהגזרה הצפונית עודנה בוערת, כמו גם השאלה שנותרה באוויר - האם בעוד שבועיים נחזור לרוץ למקלטים, או שיש זמן עד לסבב הבא.

