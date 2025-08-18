מירי רגב על השיבושים: "לא נעים, אבל הרכבות עובדות"

מומלצים -

שרת התחבורה מירי רגב התייחסה היום (שני) במהלך אירוע השקת המסילה הצפונית לתקלות הנרחבות ברכבות במרכז שהחלו בסוף השבוע האחרון - וצפויות להימשך כשבוע וחצי. בין היתר, טענה רגב כי "זה לא נעים, אבל הרכבות עובדות".

"זה אמנם לא נעים, אבל הרכבת המשיכה לעבוד", אמרה רגב, "גם כשהיו טילים היה קל להפסיק את עבודת הרכבת, אבל נלחמנו כדי שהפעילות תימשך. אנחנו נותנים מענה לציבור, צריך לבדוק מה קרה, לתקן את התקלות ולהמשיך בשירות".

כאמור, ביום שישי לפנות בוקר רכבת משא נסעה על תוואי המסילות המחושמלות ופגעה מסיבה שעדיין נבדקת, בכבלי תשתית החשמול בשני מוקדים עיקריים: באיזור צומת גנות מדרום לתל אביב, וכן בין חדרה ונתניה. בעקבות מה שאירע, הושבתו תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב ונפגעו כמה קווים מרכזיים.

אוריה קשת

מנכ"ל רכבת ישראל, אבי אלמליח, אמר: "הסיבה לפגיעה היא ככל הנראה רכבת שהייתה מעורבת באירוע אבל בודקים את כל הכיוונים. הקמנו צוות בדיקה ונהפוך כל אבן. יש פגיעה בתשתית. טיפלנו במה שאפשר לתת שירות. רוב הקווים פועלים. מתוך 67 תחנות ששובשו רק 2 עדיין מושבתות".