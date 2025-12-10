אירוע חריג: מטוס עם נוסעים ישראלים עבר מעל שמי לבנון

בשל תנאי מזג האוויר: טיסת אג'יאן שהמריאה מלרנקה עברה הבוקר (רביעי) בשטח האווירי של לבנון בדרכה לתל אביב. הנוסעים לא היו מודעים למהלך החריג. לאחר העיקוף - היא נחתה בשלום בישראל, כשעל סיפונה צוות ונוסעים רבים.

מרשות שדות התעופה נמסר: "מטוס של חברה יוונית, שטיסתו התנהלה תחת פיקוח ובקרה של מרכז הבקרה בניקוסיה, הוסט בשל תנאי מזג האוויר לצורך שמירה על בטיחות הנוסעים. במהלך ההסטה עבר המטוס דרך המרחב הלבנוני, וכשהועבר לאחריות הבקרה הישראלית, היה כבר מחוץ למרחב זה".

כזכור, הסופה "ביירון" הגיעה לישראל והספיקה להביא למספר נזקים ברחבי הארץ. בין היתר, רכב הסעות שקע בהצפה בצומת זכרון, כוחות שהגיעו למקום חילצו את יושבי הרכב. כמו כן, שריפה פרצה בעץ בדרך הטייסים בתל אביב עקב פגיעת ברק.

מזג האוויר הסוער יימשך, כאשר השיא עוד לפנינו. הגשם יתפשט בהדרגה עד הנגב וישנו חשש להצפות במישור החוף ובשפלה, בנחלי מדבר יהודה ובים המלח. רק ביום שישי הגשמים ייחלשו ובשבת תחול התחממות.