מאות חרדים מפגינים בשעה זו (רביעי) בכניסה לירושלים במחאה על מעצר משתמטים מגיוס.

מאות מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו אמש לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, האלוף יובל יאמין, להפגין במחאה על מעצר עריקים. במהלך ההפגנה, המפגינים פרצו לביתו של הקצין הבכיר - בעת שמשפחתו שהתה במקום. 25 מהם נעצרו על ידי כוחות המשטרה.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר גינה את האירוע: "אני מגנה בחריפות את התקיפה. פגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם מהווה חצייה של קו אדום מסוכן. אני מגבה את קמצ"ר באופן מלא על מילוי תפקידו במסירות רבה. מדובר באירוע חמור ונדרשת פעולה נחושה של כלל גורמי אכיפת הסדר והביטחון על מנת למצות את הדין עם המעורבים".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים".