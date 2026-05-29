כ-120 כלי רכב נשרפו סמוך לגבול עם ירדן, הוקם צוות מיוחד לבחינת הנסיבות
צוותי הכיבוי הגיעו לשליטה מלאה בשריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך למעבר נהר הירדן, ליד בית שאן, ודיווחו על כלי רכב רבים שנפגעו • הוקם צוות חקירה מיוחד לבחינת נסיבות פרוץ האש
אוריה קשתכתב צפון
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
כ-120 כלי רכב נשרפו היום (שישי) סמוך למעבר נהר הירדן. צוות חקירה מיוחד הוקם לבחינת נסיבות פרוץ השריפה.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
צוותי הכיבוי הגיעו לשליטה מלאה בשריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לגבול עם ירדן, ליד בית שאן, ודיווחו על כלי רכב רבים שנפגעו כתוצאה מהאש. הוקם צוות חקירה מיוחד לבחינת הנסיבות.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות