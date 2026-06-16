פגיעה בפרטיות, מחסור בעו"סים והפקרת הפריפריה: דוח המבקר על השלטון המקומי

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) את דוח הביקורת השנתי על השלטון המקומי. הדוח מציג ליקויים משמעותיים במספר תחומים מרכזיים, החל מהפגיעה בפרטיות האזרחים באמצעות מצלמות אכיפה, דרך העומס הכבד על מערך הרווחה בעקבות המלחמה, ועד לכשלים בקידום מיזמי התחדשות עירונית באזורים מאוימים.

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מצלמות האכיפה: פגיעה בפרטיות ועבירות נת"ץ שלא נאכפות

לפי הדוח, השימוש של הרשויות המקומיות במצלמות לאכיפת דיני חניה ונת"צים אמנם מייעל את האכיפה, אך עלול לפגוע בפרטיות עוברי הדרך ומחייב שימוש מידתי ומוגבל. המבקר מצא כי משרד התחבורה לא קידם פניות לרשויות מקומיות שאינן אוכפות את החוק בנוגע לעבירות נת"ץ. בנוסף, נמצא כי חלק מהרשויות שמרו צילומים באיכות שאיפשרה לפקחים לזהות את עוברי הדרך, ואילו רשויות אחרות המשיכו לתעד את המרחב הציבורי גם לאחר שהפסיקו לאכוף חוקי חניה באמצעותן. המבקר קורא לרשויות להפסיק את התיעוד או לשנות את מיקום המצלמות במידה והן כבר אינן ממלאות את מטרתן המקורית.

מערך הרווחה במלחמה: עומס כבד וקושי בגיוס עובדים

אירועי שבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" המחישו את חשיבותם של העובדים הסוציאליים, אך הדוח מצביע על קושי מערכתי בגיוס ובשימור עו"סים במחלקות לשירותים חברתיים. ברשויות שנבדקו נמצא עומס כבד במיוחד של תיקים המוטל על העובדים, עומס אשר הלך והתגבר מאז פרוץ המלחמה. המבקר קובע כי על משרד הרווחה לפעול יחד עם הרשויות לשימור העו"סים ולהשלים בהקדם מהלך לקביעת מספר תיקים מרבי לטיפולם, במיוחד לנוכח הגידול הצפוי בביקוש לשירותי רווחה.

התחדשות עירונית: המרכז מרוויח, היישובים החשופים לסכנות נותרים מאחור

התחדשות עירונית מהווה כלי אסטרטגי לצורך ביחידות דיור ממוגנות בפני ירי רקטות, טילים ורעידות אדמה. עם זאת, הביקורת העלתה כי עיקר המיזמים (58%) מקודמים במחוזות תל אביב והמרכז בשל שיקולי כדאיות כלכלית, בעוד שביישובים החשופים לסכנות הללו אין מענה מספק ולא מקודמים די מיזמים. למרות המלצות עבר, טרם הוכנו תוכנית או מסמך מדיניות לאומי אחוד להתחדשות עירונית. המבקר קורא למשרד ראש הממשלה, רמ"י, מינהל התכנון והרשות להתחדשות לעודד מיזמים גם ביישובים חסרי כדאיות כלכלית באמצעות יצירת תנאים מתאימים.