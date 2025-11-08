בת 20 נעצרה בחשד כי דרסה למוות רוכב אופניים בראשון לציון

הקטל בכבישים: רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נהרג היום (שבת) בתאונת פגע וברח בראשון לציון, סמוך לסינימה סיטי. צוות מד"א שהוזעק לזירת האירוע, נאלץ לקבוע את מותו במקום.

בוחני התנועה פתחו בחקירת נסיבות התאונה, תוך בחינת ממצאים פורנזים, טכנולוגים ותיעודיים בזירה. בהמשך, צעירה כבת 20 נעצרה בחשד למעורבות.

ד"ר שי ברנס, רופא מתנדב במד"א וחובשים ביחידת האופנועים של מד"א רועי בן שושן וכפיר ורסנו, סיפרו:

"קיבלנו קריאה על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב. כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 30 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלת ראש קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".