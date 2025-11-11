11 שנים לאחר שנפל ברפיח: סגן הדר גולדין יובא למנוחות

סגן הדר גולדין יובא היום (שלישי) למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, 11 שנים לאחר שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע "צוק איתן", והוכרז כחלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע. גולדין, בן 23 בנופלו, הותיר אחריו את הוריו לאה ושמחה, אחותו איילת, אחיו חמי ואחיו התאום צור.

משפחתו קראה לציבור ללוותו בדרכו האחרונה, ולחלוק לו כבוד - עם דגלי ישראל. לצד זאת, הם פרסמו קריאה להימנע מהמשתתפםי להימנע מסממנים פוליטיים.

המסע יחל בשעה שמונה וחצי בבוקר סמוך למחנה שורה, ובשעה רבע לתשע הוא צפוי להגיע למחלף רמלה דרום, גשר כביש 40. בהמשך, הוא יגיע למחלף בן שמש, גשר 443 מחלף נחשונים. המסע יגיע לכפר סבא בשעה תשע ורבע, והלוויה תחל בשעה 10:00.

רשימת הרחובות החסומים - החל מהשעה שמונה בבוקר:

* רחוב ויצמן - בקטע שבין רחובות תל חי-רבקה גובר, לכיוון מזרח

* רחוב ויצמן - בקטע שבין רחובות נורדאו-תל חי, לכיוון מערב

* רחוב העמק - בקטע שבין רחובות הכרמל-ארזים

* רחוב הגליל - בקטע שבין רחובות הגנד"ע-ויצמן, לכיוון דרום

* רחוב רבקה גובר - תתאפשר יציאה בלבד, לכיוון מזרח

חניונים לציבור:

* חניון רכבת נורדאו

* חניוני רחוב ארבל

* חניוני קניון ערים

* חניון רחוב ירושלים