העיתונאית לוסי אהריש והשחקן צחי הלוי הגישו היום (ראשון) תביעה על סך 2.6 מיליון שקלים נגד פעיל הימין רמי בן יהודה. התביעה הוגשה בגין "מסע גזעני, אלים ונלוז של הסתה, הטלת מורא, והטרדה שניהל בן יהודה נגדם, הן ברשתות החברתיות והן מחוץ לביתם".

מתוך הרשתות החברתיות

התובעים דורשים פיצוי בגין הוצאת לשון הרע, פגיעה חמורה בפרטיות, הסגת גבול, פגיעה בחופש התנועה ואף עוולה של כליאת שווא.

התביעה מפרטת שורה של אירועים ופרסומים פוגעניים. בין היתר, פרסם בן יהודה תמונה ערוכה של אהריש על רקע דגל איראן וכינה אותה "מחבלת" ו"מחבלת תקשורתית". בן יהודה תקף גם את הלוי, כינה אותו "בוגד" וטען כי "מכר את נשמתו לפלסטין". בנוסף, פורסמו סרטונים ערוכים בהם מוצגת אהריש כעוטה חיג'אב ואף כערפדית צמאת דם.

מסע ההסתה חצה את גבולות הרשת, כאשר בן יהודה הוביל קבוצות של "בריונים" לביתם של בני הזוג במספר הזדמנויות. באחד האירועים, ב-21 בפברואר 2026, בן יהודה והמלווים שלו אף הסיגו גבול, עלו לדירתם של אהריש ולוי, הקימו מהומה וכרזו במגפון, כל זאת בזמן שבנם הקטין שהה בבית. בעקבות אירוע זה, עוכב בן יהודה לחקירה והוצא נגדו צו הרחקה.

עורכי דינם של אהריש והלוי הבהירו כי "מעשיו של בן יהודה מהווים הפרה בוטה של החוק ונועדו אך ורק כדי להשפיל, לבזות ולהטיל מורא על בני הזוג, וזאת, בין היתר, ממניעים גזעניים. בשל מסע הציד נגדם, נאלצה אהריש אף לבטל הרצאה מתוכננת באוניברסיטת סטנפורד".