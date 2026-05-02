כ-20 אלף איש שהו אמש (שבת) בהר מירון, לאחר שהגיעו למקום בכניסת שבת. פינוי בכוח צפוי להיות מורכב, חשש כי אלפים ינסו לפרוץ למתחם החל מיום שני בצהריים.

כפתרון, בעבר הכריז צה"ל על כל האזור כשטח צבאי כדי למנוע הגעה להר, אך כעת לא ברור מה יעשו במשטרה עם האלפים עשויים לפרוץ למתחם.

אמש פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות בקו העימות ובאזור מירון בשל איומי רחפני הנפץ והכטב"מים מחיזבאללה. לפי ההנחיות החדשות, תותר בהר מירון התקהלות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 600 איש במבנה.