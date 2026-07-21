בעמוד הפייסבוק של לשכת עורכי הדין פורסמה אתמול (שני) הודעה לפיה מי שיעבור השתלמות מטעמם לתפקיד מזכיר קלפי, יזכה ליתרון בהליך המיון של ועדת הבחירות המרכזית.

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ועדת הבחירות המרכזית מסרה בתגובה לפנייתנו כי "אין אמת בטענה הזו. אין עדיפות למי שעובר את ההדרכה של הלשכה".

יו"ר האופוזיציה בלשכת עורכי הדין, עו"ד ערן בן-ארי, דורש מראש הלשכה עמית בכר להסיר לאלתר את הפרסום מכל האתרים והרשתות. "עמית בכר מנסה לדחוף את עצמו לבחירות הכלליות בתירוץ של שמירה על הליך תקין בזמן שהוא מרמה את הציבור לחשוב שיש להכשרות שהוא מקדם השפעה על ועדת הבחירות המרכזית. נוכלות לשמה".