מפקד חיל האוויר לשעבר דן טולקובסקי הלך לעולמו בגיל 104 הלילה (בין חמישי לשישי) בשנתו בביתו בתל אביב. הוא היה איש צבא בדרגת אלוף, המפקד החמישי של חיל האוויר הישראלי - מ-1953 עד 1958. בנוסף, היה טולקובסקי מהאבות המייסדים של תעשיית ההיי-טק בישראל. הוא הותיר אחריו שלושה ילדים, נכדים ונינים.

טולקובסקי נולד בשנת 1921 בתל אביב, לשמואל טולקובסקי - מראשי הפרדסנים בארץ ופעיל ציוני נודע, וחנה, בתו של הנדבן היהודי יצחק ליב-גולדברג. הוא למד בגימנסיה הרצליה ובאמצע שנות ה-30 החל לפעול ב"הגנה". את לימודיו המשיך טולקובסקי ב"אימפריאל קולג'" בלונדון - שם הוסמך כמהנדס מכונות.

בתחילת שנות ה-40 הוא התגייס לחיל האוויר הבריטי. במהלך שירותו כטייס לקח חלק בקרבות במדינות שונות, ונלחם במלחמת העולם השנייה. לאחר שחרורו מהצבא בבריטניה ב-1946, הוא גויס חזרה ל"הגנה" ועסק ברכש חשאי של מטוסים והטסתם לישראל.

בשנת 1948, ימים ספורים לפני מלחמת העצמאות, חזר טולקובסקי לישראל וגויס לחיל האוויר של צה"ל. במלחמת העצמאות הוא נלחם כאיש צוות אוויר ב-1953 הוא מונה לתפקיד מפקד חיל האוויר. בתקופת כהונתו נקלטו מטוסי הסילון הראשונים בחיל, והוא השתתף במלחמת סיני.