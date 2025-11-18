"לא ועדה, פארודיה": התגובות הרכב וועדת 7 באוקטובר

לאחר שפורסם אמש (שני) הרכב השרים שיקבעו את חברי הוועדה הלא-ממלכתית שתחקור את אירועי ה-7 באוקטובר, התגובות נגד לא איחרו לבוא.

יונתן שמריז, יושב ראש תנועת "קומו" ואחיו של אלון שמריז ז"ל שנחטף לעזה ונהרג מאש צה"ל, הגיב היום בחשבון האינסטגרם שלו בפוסט שהעלה: "‏אותם אנשים שכשלו בתפקידם, אותם אנשים שהקונספציה שלהם קרסה על הראש של עם שלם, אותם אנשים שממשיכים להיכשל בכל יום שעובר, הם אלו שהולכים לקבוע איך תיראה החקירה של המחדל שקרה תחת המשמרת שלהם".

אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל וחבר מועצת אוקטובר אמר בריאיון ל-103FM כי "מדובר באנשים שלא פגע בהם השכול, אנשים שלא ראו שעה אחת את המצוקה שלנו כמשפחות שכולות, כמשפחות של חטופים". לדבריו, הוועדה שתיבחר "יכולה לנסות לסתום פיות ובעצם לשמש עוד טלאי בכל הכדור שכבר כולו עשוי מטלאים". כמו כן, הדגיש את חברותה של גילה גמליאל בהרכב השרים שיבחרו את הוועדה, שכיהנה כשרה לענייני מודיעין לפני ה-7 באוקטובר: "היא הייתה מודעת לכל המודיעין ועכשיו היא תשב בוועדה הזאת?".

כזכור, בתום ישיבת הממשלה ביום ראשון, הוחלט על קידום ועדת חקירה לא ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר, שלדברי ראש הממשלה נתניהו, תיבחר "בהסכמה כמה שיותר רחבה". הרכב הוועדה ייבחר על ידי הרכב מיוחד של שרי ממשלה, שגם יקבעו את סמכויות הוועדה.