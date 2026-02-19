סמל ראשון עופרי יפה, לוחם סיירת צנחנים בן 21 ממושב היוגב שבעמק יזרעאל הובא היום (חמישי) למנוחות. יפה נפל אתמול מאש כוחותינו בתקרית בדרום הרצועה.

למשפחתו היה חשוב לציין כי אין בהם כל כעס או אשמה כלפיי צוות הצלפים שככל הנראה מאש כוחותיהם נהרג בנם.

הוריו וחבריו ספדו לו ותיארו דמות מיוחדת ואהובה. אימו הדס שיתפה: "אהוב ליבי, נשמה טהורה שלי, לב זהב, הילד הכי טוב הכי יפה, הכי שמח. המוטו שלך תמיד היה - 'חי את החיים', כל מסיבה, מפגש חברים, מכל דבר שיכול להיות מהנה - עשית. אני מודה שהייתה לי את הזכות הענקית להיות אמא שלך"

דברי פרידה מצה"ל נשא מפקד סיירת צנחנים סא"ל נבו דה האן: "אני רוצה לספר לך שקיבלנו שתי משימות בתמרון הזה בעזה - הראשונה הייתה להשמיד את תשתיות האויב שנשארו במרחב. יפה, שתדע שבמשימה הזו עמדנו. גם את בתי המחבלים שאתה יצאת להשמיד, השמדנו לאחר נפילתך. המשימה השנייה, הייתה להחזיר את כל היחידה הביתה בשלום. במשימה הזו נכשלנו, נכשלנו כיחידה ונכשלתי כמפקד. אני מצטער, לא היינו מספיק טובים כדי להחזיר אותך".