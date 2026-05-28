טל, אביה של המש"קית ת"ש סמל רותם ינאי, שנהרגה אמש מפגיעת רחפן נפץ בצפון הארץ, סיפר בריאיון למהדורת 15 על הרגעים בו התבשר על נפילתה: "בסביבות השעה 17:30 דפקו בדלת, פתחתי ואני רואה שלושה קצינים. מיד הבנתי שקרה משהו נורא, למרות שהפעם לא ציפיתי שזה יקרה לרותם".

אחיה של רותם נפצע ב-7 באוקטובר. אביה טל שיתף על שיחתו האחרונה עם בתו. "בשעה 11:30 היא התקשרה אליי, היא הייתה אמורה לצאת הביתה ולעבור לפני בטקס מצטיינים של אחת החברות וסיפרה על הרחפנים, ואמרה 'כן יש רחפנים, מקודם היה אחד אבל לא משהו מיוחד'. זו הייתה השיחה האחרונה שלי איתה".

טל אמר כי סמל רותם לא הייתה מוטרדת או פחדה מרחפני הנפץ. "היא סיפרה שכל הזמן יש, שהיו פגיעות בעבר בבסיס, וכאלו שחצו מעל לבסיס למקומות אחרים, היא הייתה אומרת 'הנה אני רואה אחד חולף לי מעל הראש'", שיתף.

בתפקידה בצה"ל הייתה טל מש"קית ת"ש, והייתה אחראית על הטיפול בחיילים בגדוד רותם בגבעתי ובמשפחתם. אביה שיתף כי היא "היא הייתה ילדה עם לב זהב וגדול, הלב הפועם של החברים שכל כך אוהבת לעזור, לתרום ולסייע. התפקיד הזה היה תפור בדיוק לה, היא ידעה שבגדוד היא תהיה הכי טובה - וטיפה בכל החיילים הבודדים והחיילים עם הקשיים הכלכליים, כולם באו אליה - היא הייתה הכתובת שלהם".

כאמור, הבוקר הודיע צה"ל כי סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, משקית ת"ש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בצפון הארץ. באותו אירוע נפצע חייל מילואים באורח קשה וחייל מילואים נוסף באורח בינוני. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.