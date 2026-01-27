אזהרת זיהום אוויר חריג: אבק מצפון אפריקה גורם לאובך בכל הארץ

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות הודיעו היום (שלישי) כי החל משעות הבוקר נמדדים ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים במרכז הארץ ובנגב, המעידים על זיהום אוויר גבוה. על פי התחזית, בשעות הקרובות צפויים ריכוזים גבוהים גם בצפון הארץ, ומחר, רביעי, חזוי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל אזורי המדינה.

על פי ההודעה, מקור זיהום האוויר הוא רוחות דרום מערביות הגורמות להסעת אבק מצפון אפריקה לאזורנו. במשרדים מציינים כי מדובר בתופעה זמנית, הצפויה לחלוף עם הגעת הגשמים.

בעקבות המצב, ממליצים המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות לאוכלוסיות רגישות - ובהן חולי לב וכלי דם, חולי ריאות, קשישים, נשים בהיריון וילדים - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לציבור הרחב מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת באוויר הפתוח.

המשרד להגנת הסביבה מסר כי ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לנתוני החיזוי והמדידות בתחנות הניטור ברחבי הארץ. ניתן לעקוב אחר מצב איכות האוויר באתר המשרד וביישומון "אוויר בסביבה".