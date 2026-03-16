נבדקת עדות נגד בכיר במשרד רה"מ בחשד למעשים בלתי הולמים

המשטרה בודקת בחודשים האחרונים עדות נגד גורם בכיר במשרד ראש הממשלה, בחשד למעשים בלתי הולמים כלפי אישה בבית מלון, כך אישר היום (שני) בית המשפט לפרסם.

הבדיקה נפתחה לאחר שדיווח על המקרה הגיע למשטרה מגורם חיצוני - ולא מהאישה עצמה. לפי המידע, האישה סיפרה על שאירע לגורמים אחרים, ומשם הדברים הגיעו למשטרה.

למרות ניסיונות חוזרים מצד החוקרים לגבות ממנה תלונה רשמית, עד כה היא מסרבת להגיש תלונה. התיק נפתח ומתנהל, אולם במשטרה מעריכים כי בהיעדר תלונה רשמית ייתכן שלא ניתן יהיה לקדם את החקירה והוא אף עשוי להיסגר בהמשך.

פרטי הפרשה היו תחת צו איסור פרסום שפג בחצות.