אחרי חודשים ארוכים של דיונים מקצועיים, שמיעת עדויות כואבות של נפגעות ומשפחות נרצחות, וניתוח מידע מעשרות ארגוני חברה אזרחית, מגישה היום (חמישי) יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ מירב כהן, דוח המלצות מדיניות מקיף ותקדימי לממשלה.

הדוח המיוחד מוגדר כ"מפת דרכים" להצלת חיים ומציע פתרונות מערכתיים לכל היבטי התחום, החל מחקיקה, אכיפה ותקצוב, דרך רפורמה בתקינת העובדים הסוציאליים, ועד למענים מותאמים תרבותית לאוכלוסיות ייחודיות.

המסמך מותח ביקורת חריפה על המבנה הקיים ומזהיר מפני "כרוניקה של מחדל ידוע מראש", הנובעת מכך שהתחום מנוהל כיום בידי דרגי מקצוע שאינם מהסגל הבכיר במשרד הרווחה, ללא כלים וסמכויות לסנכרן בין המשרדים השונים. כחלופה, הדוח מציג "תוכנית ניצחון" אופרטיבית הדורשת להעביר את מושכות הניהול למשרד ראש הממשלה תחת ועדת מנכ"לים מיוחדת.

בנוסף, נדרש תקציב קבוע של 250 מיליון ש"ח בשנה, עיגון רחב של המונח "אלימות במשפחה" בחוק, והקמת מערכת דיגיטלית בין-משרדית שתצליב ננתונים בזמן אמת.

"מאז הקמת הממשלה הזו נרצחו 126 נשים. כל אחת מהן היא סיפור, ומאחוריה משפחה שנופצה לרסיסים", מסרה ח"כ מירב כהן עם הגשת הדוח. היא הדגישה כי לקחה את המאבק כמשימה אישית בעקבות הסיפורים ששמעה בוועדה, וקראה ליישום מיידי של התוכנית שגובשה עם מומחים כדי למגר את מכת המדינה: "אין לנו זמן לבזבז יותר. כל יום של עיכוב הוא הימור על חייה של האישה הבאה - ואין לנו חיים מיותרים להמר עליהם".

הדרישה לרפורמה דחופה מגיעה על רקע נתונים מדאיגים משנת 2025, שנרשמה כשנת שיא של עשור עם 46 נשים שנרצחו. הרקע למשבר חושף כשל תקציבי מתמשך, במסגרתו התוכנית הלאומית שאושרה עוד ב-2017 מתוקצבת בפועל ב-60% בלבד מהנדרש ולא עודכנה כבר כעשור. כמו כן, הדוח מצביע על עיוות חמור בחלוקת המשאבים, כאשר רק 3.6% מהתקציב מושקעים במניעה לעומת ההוצאה בשלב המשברי שבו האלימות כבר התפרצה, וזאת בזמן שפורום מיכל סלה מעריך את הנזק הכלכלי למשק בכ-34 מיליארד ש"ח.