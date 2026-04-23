הישראלים שניצלו את הגשר של יום העצמאות - ונסעו לטיול בצפון

אחרי חודשים של שגרה מתוחה, הצפון חוזר לנשום. מהמים הצלולים של הסחנה ועד למרחבים הירוקים של אגמון החולה, השבילים מתמלאים מחדש במטיילים. הנוף מציע הזדמנות לעצור לרגע - שקט, ירוק וטבע נקי - ומסמן חבל ארץ שמתעורר לחיים בין חגי האביב.

על שפת המים, האווירה מרגשת במיוחד. לוחמים השבים מהחזית מחליפים את המדים בבגדי ים ומתאחדים עם המשפחות לכמה שעות של שפיות. ניכרת כאן בחירה ברורה: ליהנות מהשמש ומהטבילה במים, מתוך העדפה לחיים של פנאי על פני חיים של פחד, תוך שמירה על נופי הצפון היפים.

עם זאת, השלווה הזו נותרת טעונה במורכבות. בין הציפורים לעצים, המחשבות על המציאות המתמשכת לא מרפות. צעירים תוהים על העתיד ומתי יגיע סוף הלחימה, בעוד הורים לתינוקות טריים מתעקשים לחוות את הנוף למרות הכל. קיים רצון קולקטיבי לשקט אמיתי ובר קיימא, כזה שאינו רק רגע חולף של הפוגה.