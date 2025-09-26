חיות במדים: כשהלאמות הגיעו לשירות צה"ל | מיוחד לסופ"ש

מה משותף לגמל במדבר, לאמה מהרי האנדים, יונת דואר ולאנטילופה אפריקאית? נשמע כמו חידת טריוויה – אבל כולן שירתו, באמת ובתמים, בצה"ל. נחזור להתחלה. 1948, מלחמת העצמאות. אין ג’יפים ממוגנים, אין רחפנים. אז מה עושים?

מגייסים את מה שיש: גמלים וחמורים. על גבם סחבו מים, תחמושת ואפילו פצועים בהרי ירושלים ובנגב.

אחר כך הוקמה “סיירת הגמלים” – לוחמים ובדואים שרכבו על גמלים כדי לאבטח גבולות. היתרון? הגמל שקט, לא צריך דלק, ויכול להיראות כמו עוד שיירת סחר בדואית תמימה.

“ועכשיו – חיות הכנף. יוני הדואר. הרבה לפני הקשר המוצפן והטלפון המאובטח, הן היו ה־WhatsApp של צה״ל. יונים שוחררו משדות קרב ונחתו בשובך הבית עם פתק מציל חיים. יונה אחת אפילו נכנסה להיסטוריה: היא המריאה מעטרות הנצורה, טסה לירושלים בתוך דקות – והביאה איתה קריאת עזרה שהובילה לחילוץ התושבים. בצה״ל אפילו התקינו שובכים(בתי יונים) ניידים על ג’יפים, עד 1957… אז יצאו היונים לגמלאות.

אולי הפעם היחידה שחייל השתחרר עם כנפיים תרתי משמע. קפיצה ל־שנות ה־80. בדרום אמריקה משתמשים בלאמות לשאת ציוד בהרים. בצה״ל חשבו: למה לא? ייבאו לאמות לישראל, ואימנו אותן כסבלים. במלחמת לבנון השנייה – 2006 – נראו כוחות קומנדו ישראליים צועדים בהר כשאיתם לאמות עמוסות תחמושת. היתרון: הן הולכות בשקט, לא מזיעות, אין רעש מנוע, והן מבלבלות אפילו מצלמות תרמיות.

החיסרון? חיילים סיפרו שהן איטיות, עקשניות, ולעיתים עצרו באמצע השטח בזמן תמרון אסטרטגי

להסתכל על הנוף. בסוף הן הוחלפו ב… רובוטים. “לאמות רובוטיות”, אם תרצו.

“והנה ההפתעות של השנים האחרונות. במקום דחפורים, קוטלי עשבים ומכסחות דשא – צה״ל שולח לשטח את הטבע עצמו. על גבול הצפון, אנטילופות אפריקאיות ענקיות לועסות את השטח, מורידות כל שיח שמסתיר את הגדר. התוצאה: קו ראייה נקי, פחות מארבים, פחות הצתות – ובחטיבה מתבדחים: ‘יחידת קיצוץ דשא טבעית.

בדרום, ראמים לבנים – חיה מדברית עם תיאבון בריא – דואגים שכל עשב סביב מחסני התחמושת לא ישרוד. זה אולי נראה כמו גן חיות, אבל מבחינת הצבא זה פתרון תחזוקה מושלם. ואם זה לא מספיק ביזארי – גם כבשי ברבר ממרוקו גויסו למערכה. הם מסתובבים חופשי במחסנים מסווגים, עושים סדר בעשבים, ובדרך כלל מתפקדים כמעין "שומרים ביולוגיים". או במילים אחרות: הסיירת היחידה בצה״ל שבה הצוות נוהג לפעות במקום לדבר בקשר.

ולצד החיות המוזרות יותר – אי אפשר בלי להזכיר את יחידת עוקץ. יחידת הכלבנים של צה״ל הוקמה כבר בשנות ה־70, והיא הפכה לאחת מהיחידות המבצעיות המבוקשות ביותר. כלבי עוקץ אומנו לאתר חומרי נפץ, לאתר מחבלים מסתתרים, ללוות כוחות לוחמים ואפילו לבצע מעצרים.

לאורך השנים הכלבים והלוחמים שלהם השתתפו באינספור מבצעים חשאיים ולעיתים הצילו חיים פשוט כי הריחו משהו שאף מכשיר לא היה מסוגל לזהות. אבל עוקץ היא גם סמל לקשר המיוחד שבין לוחם לחיה – שותפות אמיצה שמסתיימת לא פעם בטקס צבאי עם דגלים, רק שהחייל המשתחרר - מקבל חטיף ביסקוויט במקום תעודת שחרור.