אירוע חמור: עריק נמלט בדרך לכלא, שני חיילים נפגעו מגז מדמיע

צה"ל הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי מספר מפגינים שמחו על מעצר עריקים בכפר יונה יידו אבנים וריססו גז מדמיע לרכב צבאי שהוביל עריקים חייבי גיוס לכלא הצבאי. כתוצאה מכך, נפצעו באורח קל שני חיילים.

בעקבות ההפגנות, הצליח אחד העצורים להימלט. כלי רכב הצבאי המשיך בנסיעה בדרכו לכלא לאחר טיפול ראשוני שהובא לחיילים שנפגעו וחילוץ. צה"ל ציין כי הוא "רואה בחומרה את האירוע ומגנה כל פעולה" נגד משרתיו "המבקשים לאכוף את חובת הדין".

זהו לא המקרה החריג הראשון המתרחש במהלך פעולות למעצר עריקים. באירוע נוסף, דווח כי עריק חייב גיוס שלביתו הגיעו כוחות מהמשטרה הצבאית - קפץ ממרפסת ביתו וחמק. לפי נתוני צה"ל, ישנם למעלה מ-17 אלף עריקים, רובם חרדים, חייבי גיוס.

ברקע האירוע, אמש נאם הרב נחמיה, בנו של האדמו"ר מגור הרב יעקב אלתר, ותקף את מפלגת ש"ס וסיעת יהדות התורה בעקבות תמיכתם בהצבעות בממשלה: "מפלגה חרדית תמכה היום בממשלה, מכאן אני רוצה להגיד להן - תדעו שאם הרחש תחרישון בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר".

הרב נחמיה אלתר הוסיף וקרא למפלגות החרדיות: "אנחנו צריכים להילחם בכל עוז בממשלה הזו, שמענו כל כך הרבה פעמים שאם היו שומעים לצדיקים בתחילת החורף להצביע נגד - לא היינו מגיעים למצב בו אנו נמצאים. בחורים נעצרים על לא עולל בכפם, רק כי הם לומדי תורה".