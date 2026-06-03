חשד לסדרת הצתות ביו"ש: שלוש שריפות פרצו היום (רביעי) בבנימין, בבקעת הירדן ובשומרון. השריפה שפרצה סמוך ליישוב כוכב השחר בבנימין כובתה מוקדם יותר, בעוד השריפות במעיין עין סוכות שבבקעה ובהר ברכה שבשומרון עדיין פעילות.

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בשריפה בשומרון נכון לשעה זו האש מתפשטת לכיוון מצפה יוסף ולמוצב הסמוך לו, וכן לעבר מפעל הטחינה "הר ברכה", שם ביצעו הצוותים קו בלימה תוך פינוי כלי הרכב הסמוכים, כדי שלא יעלו באש כתוצאה מהשריפה שהתקדמה לעבר המפעל.