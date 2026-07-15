אחרי 3 חודשים שנלחם על חייו: מת מפצעיו מיכאל כץ שנפגע מטיל איראני בחיפה

בבית החולים רמב"ם בחיפה נפטר מפצעיו מיכאל כץ בן ה-82, שנפצע אנושות בפגיעה הישירה של הטיל הבליסטי האיראני בבניין בעיר, ב-5 באפריל. מיכאל, שחולץ מן ההריסות ופונה לבית החולים, נאבק על חייו במשך למעלה משלושה חודשים, והבוקר (רביעי) נפטר מפצעיו.

באותה פגיעה, הקשה שידעה חיפה במלחמה, נהרגו ארבעה מבני משפחת גרשוביץ ז"ל, שכניו של מיכאל לבניין. עם פטירתו עולה לחמישה מספר קורבנות הפגיעה ברחוב שמשון. מיכאל כץ ז"ל, שציין בחודש מאי את יום הולדתו ה-82, עבד עשרות שנים ברפאל, תרם מפועלו לביטחון המדינה וזכה בפרס רפאל. הוא הותיר אחריו את רעייתו נינה, את בניו איתמר ויואב ושישה נכדים.

רעייתו של מיכאל, נינה, ספדה לו: "ביום ראשון הנורא ההוא נשברו חיי באבחת טיל איראני. זכיתי במתנת חיים חדשים ועל כך תודתי נתונה לבורא עולם - ומנגד מהיום והלאה אחיה את חיי החדשים כחצי בן אדם אחרי 55 שנות נישואים. זה לא יהיה קל, ולנצח תחסר לי השלמות שמיכאל אהובי העניק לחיינו המשותפים, לילדינו ולנכדינו. מיכאל היה איש רעים להתרועע, אדם עם שמחת חיים שאהב את החיים וידע ליהנות מהם. כל מי שפגש בו התאהב בו מיד. הוא יחסר לא רק לנו, אלא גם לכל מכריו".

ראש העיר חיפה, יונה יהב, ספד למיכאל: "בלב שבור קיבלתי את הבשורה על מותו של מיכאל כץ מפגיעת הטיל האיראני. מיכאל הקדיש את חייו לביטחונה של מדינת ישראל בעבודתו ברפאל, ונפגע בביתו במתקפה נפשעת שכוונה אל אזרחים בלב חיפה. במשך שלושה חודשים ליווינו בתקווה את מאבקו על חייו, והבוקר נפרדנו ממנו בכאב גדול. העיר חיפה מרכינה ראש ומחבקת את נינה, איתמר ויואב ואת הנכדים. נמשיך ללוות את משפחת כץ ככל שיידרש".