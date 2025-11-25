"רבע פרוסה ביום": עדויות השבי הקשות של עומר שם טוב

עומר שם טוב שיתף את התנאים הקשים שחווה במהלך השבי בידי חמאס ברצועת עזה באירוע בארצות הברית. שורד השבי סיפר כי הובל "במנהרות לתא קטן, כל כך קטן שלא יכלתי לעמוד בתוכו וגם לא להרים את הידיים לצדדים".

שורד השבי סיפר באירוע שהתקיים בסן פרנסיסקו כי היה בתוך התא הקטן במשך 50 יום בחושך מוחלט. "אני זוכר שהיו למחבלים פנסי ראש, כשהם הלכו היה חושך מוחלט", הוסיף, ושיתף כי הורעב באופן קיצוני בימיו בשבי: "בשבוע הראשון קיבלתי פרוסת לחם ביום, בשבוע לאחר מכן - חצי פרוסה, ואחר כך רבע". עומר, אמר שבימים האחרונים שלו בשבי אכל ביסקוויט אחד ביום - ושתה כמה לגימות של מי ים מלוחים.

חיים צח/לע״מ

עומר שם טוב שב ארצה במסגרת עסקת החטופים בחודש פברואר האחרון. עם חזרתו פורסם כי שורד השבי השיל 15 קילוגרם ממשקל גופו במהלך תקופתו בשבי חמאס. בנוסף, הוא הוחזק יחד עם איתי רגב בחודש הראשון למלחמה - עד שהופרד ממנו והוחזק לבד עד שחרורו.