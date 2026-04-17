סקר i24NEWS: רוב בציבור לבחינת חקירה פלילית נגד היועצת המשפטית לממשלה

51% מכלל הציבור הישראלי סבורים כי יש לבחון פתיחה בחקירה פלילית נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, כך עולה מנתוני סקר i24NEWS בשיתוף מכון דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון, שפורסמו היום (שישי) בתוכנית "קבינט שישי".

הדרישה לבחינת המהלך מגיעה על רקע חשיפת i24NEWS בדבר פנייתה של היועצת לשירות הביטחון הכללי במטרה לקבל חומרים הנוגעים לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. פילוח הנתונים מציג קיטוב פוליטי חריף: 83% מתומכי הקואליציה תומכים בבחינת חקירה, לעומת 17% בלבד בקרב תומכי האופוזיציה.

הציבור בישראל נותר חלוק כמעט באופן שווה בשאלה האם תת אלוף במילואים גל הירש, שהיה הממונה על תחום החטופים והנעדרים, ראוי להדליק משואה ביום העצמאות הקרוב. 47% מהמשיבים תומכים בבחירתו לעומת 43% המתנגדים לכך. גם כאן, הפערים בין המחנות הפוליטיים מובהקים: בעוד ש-76% ממצביעי הקואליציה משיבים בחיוב, 71% ממצביעי האופוזיציה סבורים כי הירש אינו ראוי למעמד.

למרות האתגרים הביטחוניים המורכבים, רוב מוחלט של 80% מהישראלים מצהירים כי ישראל היא המקום בו הם מרגישים הכי בטוחים בעולם. הנתונים מצביעים על תחושת ביטחון מקומית גבוהה בשני צדי המתרס הפוליטי, כאשר 89% מתומכי הקואליציה ו-71% מתומכי האופוזיציה מעדיפים את השהות בישראל על פני כל מקום אחר בעולם. רק 9% מכלל המדגם ציינו כי ירגישו בטוחים יותר במדינה זרה.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-16 באפריל 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 502 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.