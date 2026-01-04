האמירה של ראש ישיבה על צה"ל: "לא פחות טובים מהיטלר"

באירוע קבלת עריקים ששוחררו מהכלא של ש"ס ודגל התורה, אמר הערב (ראשון) הרב ברלין, ראש הישיבה של אחד חייבי הגיוס, אמירה חריפה נגד צה"ל והמדינה: "הם שונאים שלנו, הם לא פחות טובים מהיטלר".

באירוע נכחו גם מנהיגי דגל התורה. הרב הירש אמר כי מדובר ב"חוצפה לבקש ממישהו להיכנס לצבא, ושחס ושלום יכול לרדת שם ברוחניות". הרב לנדו הוסיף כי ישנו חשש "ההשפעות הקשות אם יתמשכו המעצרים, אנחנו משתדלים שלא יפריעו ללומדי התורה בעת לימודם".

מוקדם יותר היום אמר דובר מפלגת ש"ס בריאיון לרדיו "קול ברמה" כי הסיעה "לא תצביע על תקציב המדינה בלי שחוק הגיוס עובר בקריאה שניה ושלישית".

לאחרונה פרסמנו לראשונה כי יו"ר "דגל התורה" משה גפני שיגר אולטימטום לאנשי ראש הממשלה בנושא חוק הגיוס, והודיע כי במידה וההצעה לא תעבור עד לאמצע חודש ינואר - סיעת "יהדות התורה" לא תתמוך בתקציב בקריאה ראשונה - מה שעלול להוביל לפיזור הכנסת.