אירוע מזעזע בת"א: ילד עם צרכים מיוחדים הפך ל"שלט מודעות"

אירוע מזעזע אירע אתמול (שלישי) בגן חינוך מיוחד בתל אביב: צוות המטפלות הפך את ארי, ילד עם צרכים מיוחדים, לשלט מודעות. על החולצה שלו הודק מכתב אזהרה בו נכתב "להורים של ארי, נא לדאוג למחר לצרכיו הבסיסיים - טיטולים, מגבונים ובגדים להחלפה, תודה". מכתב דומה הודק גם לתיק האישי שלו ועל הטיטול נכתבו מילים דומות.

עיריית תל אביב-יפו גינתה בחריפות את האירוע: "מדובר בגן המופעל על ידי אגודת ישראל. אנו רואים בחומרה רבה את האירוע החריג, ואשר אינו עומד בסטנדרטים המקצועיים והערכיים המצופים מצוות חינוכי. העירייה פועלת מול אגודת ישראל, בתיאום מלא עם משרד החינוך, לבירור נסיבות המקרה ולהבטחת טיפול הולם".

מעו"ד מאיר חוגי המייצג את הוריי הפעוט נמסר: "מדובר באירוע חמור ומבזה, שבו הוצמד שלט בלמעלה מעשר סיכות מהדק לקטין המאובחן על הרצף האוטיסטי עם 188 אחוזי נכות שלומד במעון שיקומי של עיריית תל-אביב, באופן שהציג את הפעוט כ'לוח מודעות' הדורש מהוריי הפעוט טיטולים ומגבונים. יצוין כי הצוות החינוכי לא התספק בכך ואף הידק פתקים נוספים לתיק הפעוט ולטיטול שלו. לצערנו הסיכות השאירו סימנים על גופו של הפעוט וצלקות על נפשו".

"המדובר בהשפלה והתעללות בחסר ישע ומעשים אלה אף עולים לכדי לשון הרע של ממש. הוריי הפעוט יפעלו בכל דרך במישורים המשפטיים בכדי לוודא כי מערכת החינוך תפנים שילד אינו לוח מודעות ואין מקום להשפלות ואלימות במערכת החינוך, אנו מצפים לבירור מיידי, לקיחת אחריות ולנקיטת צעדים ברורים כדי למנוע הישנות מקרים כאלה".