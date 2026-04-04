הרב הראשי לשעבר על פסיקת בג"ץ בשבת: "הקב"ה יהרוג את השופטים, הכל בגללם"

הרב הראשי לישראל הספרדי לשעבר, יצחק יוסף, תקף הערב (שבת) את שופטי בג"ץ במילים קשות לאור הפסיקה שניתנה במהלך השבת על הגבלת ההתכנסות של המחאות ברחבי הארץ ובדגש על כיכר הבימה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

"אלה שונאי ישראל, כל הצרות בענייני דת ומדינה הן בגלל השופטים הרשעים האלה. שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותם", אמר הרב יצחק יוסף. עם זאת, נשיא העליון יצחק עמית הבהיר מוקדם יותר כי ההחלטה ניתנה בשבת כיוון שמדובר בפיקוח נפש.

"העתירה הנוגעת באישורים להפגנות במוצאי שבת, נפתחה בבית המשפט העליון ביום רביעי, ערב פסח. לעתירה צורף מכתב של העותרים שהופנה לפיקוד העורף אך נותר ללא מענה מצד פיקוד העורף. על מנת לדון בעתירה ולסיים את העיסוק בה לפני כניסת השבת נקבע באופן חריג דיון בעתירה ביום שישי, במהלך פגרת הפסח".

לפי סעיף 27א'

עוד נמסר כי המדינה לא גיבשה עמדה בנושא לפני הדיון שהתקיים בשישי, והוא נערך מבלי שהוגשה תגובה בכתב. "חרף בקשות הרכב השופטים, פיקוד העורף והמשטרה סירבו לתת עמדה ביחס להפגנות במהלך יום השישי, ועמדו על כך שהעמדה בנושא תימסר ביום שבת, לאחר שאתרי ההפגנות ייבדקו על ידם. בנסיבות אלו, ובלית ברירה, עמדתו העדכנית של פיקוד העורף הועברה לידי בית המשפט רק במהלך יום השבת", נמסר.

עוד ציין הנשיא עמית כי "המדינה אף הסכימה, באופן חריג, לבקשת העותרים לקיים דיון במהלך השבת בנושא. ההרכב לא נעתר לבקשה לקיים דיון בשבת, ושתי ההחלטות שניתנו במהלך השבת ניתנו לאחר התייעצות טלפונית בין השופטים, כך שאף עובד לא הובא לבית המשפט. ברי כי מדובר בסוגיה של פיקוח נפש הקשורה לביטחונם של המפגינים והשוטרים, ומכאן חובתו של בית המשפט לתת מענה לסוגיה עוד במהלך השבת".

כאמור, בג"ץ קבע כי בהפגנה בכיכר הבימה יכולים להתקהל עד 600 משתתפים, ושלושה מוקדים נוספים בארץ יוכלו להתקיים הפגנות של עד 150 איש.

לבסוף, מאות מפגינים התכנסו בכיכר הבימה בתל אביב על מנת למחות נגד המלחמה. זאת, לאחר שפיקוד העורף הודיע לבג"ץ כי מתיר מחאה בהשתתפות של 150 איש בלבד. המשטרה עצרה עד כה 17 מפרי סדר במקום ופיזרה את ההפגנה.