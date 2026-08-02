הראפר ופעיל הימין יואב אליאסי "הצל" הגיב היום לראשונה על הפרסום של i24NEWS לפיו מפכ"ל המשטרה הקפיא את התנדבותו בתור מפקד כיתת הכוננות של תל אביב. בסרטון שהעלה לאינסטגרם "הצל" אמר כי לא המפכ"ל הוא זה שהקפיא את שירותו - אלא הוא עצמו.

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https://www.instagram.com/reel/Dbh1VewNOlg/?igsh=aHo0NzZ1YTR1b2l6 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בסרטון אליאסי הגיב על האופן שבו הפרשה התגלגלה: "כל עוד זה מתנהל בצורה שזה מתנהל, אני לא מדבר. אף אחד לא ידיח אותי. אני הקפאתי את השירות של עצמי. יש לוחמים שנמצאים תחתיי, כדי שהם לא ייפגעו מהסיפור הזה, אני הלכתי, הפקדתי את הרובה, שמתי את התעודה, אמרתי 'חבר'ה, אני מקפיא את ההתנדבות שלי עד שהאמת תצא לאור'. לקחו כל מיני דברים, הוציאו מהקשרם, כל מיני דיבורים. שלוש שנים, שהדברים שאני עשיתי בשלוש שנים האלה, אנשים לא יעשו גם 50 שנה בשירות צבאי שלהם".

בשבוע שעבר פורסם לראשונה שהמפכ"ל דני לוי הקפיא את התנדבותו במשטרה של רפ"ק "הצל", הראפר יואב אליאסי, שפועל בכיתות הכוננות בתל אביב. ההחלטה הגיעה בעקבות תחקיר "הארץ" בו נחשפו הקלטות ועדויות לפיהן "הצל" הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בו היה שותף.

אליאסי החל את שירותו במשטרה לפני שנתיים בכיתת כוננות בתל אביב עליה הוא מפקד. בעקבות תפקידו הוא קיבל דרגות קצונה ממפקד מחוז תל אביב ד'אז פרץ עמר, והשר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, אליו אליאסי מקורב. לאחרונה הועלה לדרגת רב-פקד.