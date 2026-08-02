הצל: "המפכ"ל לא הדיח אותי, אני הקפאתי את השירות של עצמי"

בסרטון שהעלה לאינסטגרם, יואב אליאסי "הצל" אמר כי לא המפכ"ל הוא זה שהקפיא את שירותו - אלא הוא עצמו • אליאסי: "שלוש שנים, שהדברים שאני עשיתי בשלוש שנים האלה, אנשים לא יעשו גם 50 שנה בשירות צבאי שלהם"

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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יואב "הצל" אליאסי ומפכ"ל המשטרה דני לוי
יואב "הצל" אליאסי ומפכ"ל המשטרה דני לויתומר נויברג ואורן בן חקון, פלאש 90

הראפר ופעיל הימין יואב אליאסי "הצל" הגיב היום לראשונה על הפרסום של i24NEWS לפיו מפכ"ל המשטרה הקפיא את התנדבותו בתור מפקד כיתת הכוננות של תל אביב. בסרטון שהעלה לאינסטגרם "הצל" אמר כי לא המפכ"ל הוא זה שהקפיא את שירותו - אלא הוא עצמו.

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בסרטון אליאסי הגיב על האופן שבו הפרשה התגלגלה: "כל עוד זה מתנהל בצורה שזה מתנהל, אני לא מדבר. אף אחד לא ידיח אותי. אני הקפאתי את השירות של עצמי. יש לוחמים שנמצאים תחתיי, כדי שהם לא ייפגעו מהסיפור הזה, אני הלכתי, הפקדתי את הרובה, שמתי את התעודה, אמרתי 'חבר'ה, אני מקפיא את ההתנדבות שלי עד שהאמת תצא לאור'. לקחו כל מיני דברים, הוציאו מהקשרם, כל מיני דיבורים. שלוש שנים, שהדברים שאני עשיתי בשלוש שנים האלה, אנשים לא יעשו גם 50 שנה בשירות צבאי שלהם".

בשבוע שעבר פורסם לראשונה שהמפכ"ל דני לוי הקפיא את התנדבותו במשטרה של רפ"ק "הצל", הראפר יואב אליאסי, שפועל בכיתות הכוננות בתל אביב. ההחלטה הגיעה בעקבות תחקיר "הארץ" בו נחשפו הקלטות ועדויות לפיהן "הצל" הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בו היה שותף.

המשטרה קידמה את יואב אליאסי ''הצל'' לדרגת רב-פקד
המשטרה קידמה את יואב אליאסי ''הצל'' לדרגת רב-פקד

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אליאסי החל את שירותו במשטרה לפני שנתיים בכיתת כוננות בתל אביב עליה הוא מפקד. בעקבות תפקידו הוא קיבל דרגות קצונה ממפקד מחוז תל אביב ד'אז פרץ עמר, והשר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, אליו אליאסי מקורב. לאחרונה הועלה לדרגת רב-פקד.

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