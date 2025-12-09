ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שלישי) דברים בכנס שבוע הסייבר 2025 דרך וידאו. "היה פה כשל עצום שמחייב לבדוק את כולם. זה אפשרי רק בוועדת בדיקה לאומית רחבה שאינה תפורה לצד אחד או לצד אחר. לא יהיה כאן אתרוג", אמר נתניהו.

לאחר ששיבח את המדינה כמעצמת סייבר עולמית, ואת הממשלה על החלטותיה לאורך השנים - שהביאו למצב כיום, נתניהו התייחס לכשלים שהובילו לטבח ה-7 באוקטובר. זאת בפרט לאחר דבריו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר מוקדם יותר היום בכנס, כי "במנהיגות מוטב לקחת אחריות על הכשלים ולא קרדיט על ההישגים".

"אנחנו צריכים להכיר בדבר נוסף", אמר נתניהו, "היה פה כשל, כשל עצום. הכשל הזה חייב להיבדק עד תום, הוא חייב לבדוק גם את הדרג המדיני, גם את הדרג הצבאי, גם את הדרג הביטחוני, את כולם. וזה אפשרי רק אם אנחנו עושים את זה בוועדת בדיקה לאומית רחבה, שאינה תפורה לצד אחד או לצד אחר".

"דבר דומה נעשה בארצות הברית", הוסיף, "אחרי האסון הגדול ביותר בתולדות ארה"ב, 11.9, הם הקימו ועדה שמורכבת מחצית מרפובליקנים, מחצית מדמוקרטים". "לא היה יתרון לאף אחד, כל אחד יכול היה להביא כל שאלה, וכל אדם שהצדדים רצו לעלות. זה מה שיהיה גם כאן", ציין. "לא יהיה כאן אתרוג, לא תהיה כאן סגירה של צד אחד אל מול צד אחר. כולם יביאו וכולם יישאלו, ורק כך נגיע לאמת. כך צריך לעשות, וזה גם מה שייעשה", אמר.

דבריו של נתניהו מגיעים לאחר שמוקדם יותר היום כזכור ראש השב"כ לשעבר רונן בר תקף את הדרג המדיני בנאום שנשא בכנס של שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב. "אחריות היא אינסופית - אי אפשר לפזר אותה, רק לקחת. ובמנהיגות מוטב לקחת אחריות על הכשלים ולא קרדיט על ההישגים. את זה דווקא אפשר ורצוי לחלק", אמר בהתייחס לטבח השבעה באוקטובר.

גם במערכת הפוליטית לא נשארו לדבריו של בר כאמור. גורם בממשלה אמר כי "לא משנה איזו ועדה תקום בסופו של דבר - אחד הדברים הראשונים שהיא תבדוק יהיו רונן בר".

בתוך כך, עיכוב נוסף צפוי בכינוס צוות השרים לקביעת המנדט לוועדה בעקבות נסיעת נתניהו לארצות הברית. חבר צוות השרים בתגובה: "נתניהו מעכב את הדיון לאחר שביקש לכנס את הישיבה ולאחר מכן ביקש חנינה. ההקשר ברור".