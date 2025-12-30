המתיחות בנגב עולה מדרגה: המשטרה הציבה הבוקר (שלישי) בטונדות בכניסה לכפר תראבין, כחלק ממבצע נרחב וכיתור מלא שהוטל על היישוב הבדואי.

הפעילות, שהחלה עוד אתמול, כוללת השתתפות של לפחות 600 שוטרים ומאות ניידות שהתמקמו בסמוך ליישוב גבעות בר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע ליישוב ואמר: "יש כאן שקט מתעתע, הם 30 שנה לא ראו משטרה - ועכשיו הם רואים. יש כאן עדיין גורמים עוינים שצריך לטפל בהם, אני גאה במשטרה ובמשמר הלואי במה שעושים כאן".

המטרה המוצהרת של המשטרה היא "אכיפת סדר וחוק" וביצוע כיתור מלא על הכפר, זאת לאחר אירועי הצתת הרכבים בגבעות בר, המיוחסים על ידי המשטרה כפעולות נקם של גורמים עבריינים על מבצע "סדר חדש".

במסגרת הפעילות נרשמו דיווחים על שימוש בירי חי ואמצעים לפיזור הפגנות. המשטרה הקימה מחסומים, בודקת את כל העוברים והשבים ומחלקת דוחות.

מנגד, תושבים בכפר טוענים לענישה קולקטיבית. מג'די תראבין, תושב הכפר, סיפר ל-i24NEWS: "זורקים רימוני גז והלם נגד ילדים, מחפשים בכוח להצדיק את הפעילות על כלום, זו התנכלות".

ההסלמה זולגת גם לגזרה הצבאית. בסיסי צה"ל בעוטף עזה הוציאו אזהרה חריגה מפני "פעולות נקם" מצד גורמים במגזר הבדואי בתגובה לפעילות המשטרתית. בהודעה שהופצה למוצבים נכתב: "עקב פעילות משטרתית חריגה, התקבלו התראות ממוקדות על פעולות נקם על מוצבים בגזרה שלנו ספציפית. יש לשים לב לתנועות חשודות במרחב ולגלות עירנות בשערים".

ההשלכות של המבצע מורגשות גם בשגרה האזרחית באזור: בתי ספר הודיעו כי הסעות התלמידים לא יעברו בכביש הסמוך לכפר מחשש לביטחונם, ויבצעו עיקוף משמעותי דרך באר שבע.