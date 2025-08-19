טיול עם הכלב הפך לסיוט: אדם שהציל חיים ב-7/10 נעצר באלימות

יוסי צמח, מתנדב מד"א וזק"א באשדוד, שנחשף לזוועות השבת השחורה וסובל מפוסט טראומה, יצא לסיבוב שיגרתי עם כלבו • מאבטח של מתקן ביטחוני סמוך דרש ממנו להציג תעודת זהות ועד מהרה האירוע הדרדר ונשק הוצמד לגבו

ארנולד נטייב
ארנולד נטייב ■ כתב דרום ■ 
טיול עם כלב, אילוסטרציה
טיול עם כלב, אילוסטרציה

סיבוב עם הכלב הפך לסיוט: יוסי צמח, מתנדב מד"א וזק"א באשדוד, אשר הציל חיים רבים ב-7 באוקטובר ונחשף לזוועות, יצא בשבוע שעבר לסיבוב עם הכלב שלו מתחת לבניין בו הוא גר. מאבטח של מתקן ביטחוני סמוך דרש ממנו להציג תעודת זהות, מאחר ולא עשה זאת, הצמיד נשק לגבו של יוסי. 

לדבריו, מאז שאותו מתקן ביטחוני נמצא בקרבת הבניין, ההתנהלות של המאבטחים אל מול האזחים נעשתה למעין "נוהג". כך סיפר: "כל יום אותו סיפור, מתחקרים אותי, מי אתה, מאיפה אתה, תביא תעודת זהות. זה הפך להטרדה של התושבים. אני גם ככה סובל מפוסט טראומה״.

טיול עם הכלב שהפך לסיוט: מאבטחים עוצרים את מתנדב מד" לפי סעיף 27א

מטעם המתקן הביטחוני נמסר: "ביום רביעי 6 באוגוסט, התקרב לכניסת מתקן ביטחוני מאובטח אדם לא מזוהה ובאופן שעורר את חשדם של המאבטחים בכניסה. לאחר שהתבקש להזדהות מספר פעמים וסירב, האירוע הפך לביטחוני וטופל בהתאם. בימים אלו, בהם הרגישות הביטחונית גבוהה, יש להמשיך ולהקפיד על שמירת ביטחון ישראל ותשתיותיה. מבדיקה ראשונית של פרטי האירוע, מסתמן כי אנשי האבטחה פעלו בהתאם להנחיות".

