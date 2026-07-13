הפרדה בין נשים לגברים - ברחובות העיר: ההחלטה המקוממת של עיריית בני ברק

בהתאם להחלטת עיריית בני ברק, פרסמו רבני העיר הנחיה לפיה ברחובות בהם פועלים אולמות אירועים תישמר הפרדה מגדרית מלאה במרחב הציבורי • צד אחד של הרחוב יוקצה באופן בלעדי לתנועת גברים, והצד הנגדי יוקצה לנשים

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים ■ 
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חרדים בבני ברק, ארכיון
חרדים בבני ברק, ארכיוןמיכאל גלעדי/פלאש 90

בהתאם להחלטת עיריית בני ברק, פרסמו רבניה הרשמיים של העיר הנחיה לפיה ברחובות שבהם פועלים אולמות אירועים תישמר הפרדה מגדרית מלאה במרחב הציבורי - כאשר צד אחד של הרחוב יוקצה באופן בלעדי לתנועת גברים, בעוד הצד הנגדי יוקצה לנשים. כדי לאכוף את ההנחיה, במקום יוצב שילוט המכריז על ההפרדה.

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מפלגת ישראל ביתנו מסרה בתגובה: "מה הצעד הבא? רמזורים לגברים ומעברי חצייה לנשים? אנחנו נשים סוף לשלטון המשתמטים!".

מעיריית בני ברק נמסר: "הקריאה להפרדה באזור אולמות השמחה היא יוזמה של רבני העיר אשר מופנית ישירות לציבור. עיריית בני ברק רוחשת כבוד רב לרבני העיר, ומכבדת את ציבור התושבים אשר נאמן להוראות מנהיגיו הרוחניים ובוחר להישמע להן".

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"במסגרת אחריותה על המרחב הציבורי ולנוכח הצפיפות הרבה אשר גורמת לאי נוחות למבקרים במקום העירייה סייעה בפיתוח והרחבת התשתיות הפיזיות במקום. מכל מקום לא מדובר בהנחיה או במדיניות עירונית".

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