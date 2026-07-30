תיעוד קשה מהלילה: תאונת דרכים קטלנית בכביש 4, סמוך למחלף חולות. בסרטון שתיעדה מצלמת רכב חולף נראית משאית מתהפכת בעוצמה בעקבות התנגשות עם רכב פרטי, ותוך שניות ספורות עולה באש.

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צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של נהג המשאית, תושב חיפה בשנות ה-50 לחייו. פראמדיקית מד"א אנה מיניס וחובשי רפואת חירום במד"א שמחה חסיד ואורין ברסי תיארו: "מדובר בזירה קשה מאוד. נהג המשאית היה לכוד בתוך המשאית כשהוא עם חבלה קשה מאוד וללא סימני חיים. ביצענו בדיקות רפואיות שבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום."

בעקבות התאונה, בוחני התנועה של מרחב שפלה פתחו בחקירת הנסיבות. שוטרי מרחב שפלה ואנשי המקצוע אוספים ממצאים וראיות בזירת האירוע כדי לברר מה הוביל להתנגשות ולהתלקחות המשאית.