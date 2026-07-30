הרוג בתאונה קטלנית בכביש 4: המשאית התהפכה, ועלתה באש | תיעוד
תאונת הדרכים הקטלנית התרחשה הלילה, במעורבות רכב ומשאית סמוך למחלף חולות • צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של נהג המשאית, תושב חיפה בשנות ה-50 לחייו
תיעוד קשה מהלילה: תאונת דרכים קטלנית בכביש 4, סמוך למחלף חולות. בסרטון שתיעדה מצלמת רכב חולף נראית משאית מתהפכת בעוצמה בעקבות התנגשות עם רכב פרטי, ותוך שניות ספורות עולה באש.
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צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו של נהג המשאית, תושב חיפה בשנות ה-50 לחייו. פראמדיקית מד"א אנה מיניס וחובשי רפואת חירום במד"א שמחה חסיד ואורין ברסי תיארו: "מדובר בזירה קשה מאוד. נהג המשאית היה לכוד בתוך המשאית כשהוא עם חבלה קשה מאוד וללא סימני חיים. ביצענו בדיקות רפואיות שבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום."
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בעקבות התאונה, בוחני התנועה של מרחב שפלה פתחו בחקירת הנסיבות. שוטרי מרחב שפלה ואנשי המקצוע אוספים ממצאים וראיות בזירת האירוע כדי לברר מה הוביל להתנגשות ולהתלקחות המשאית.