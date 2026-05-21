"מצמיחים שורשים מחדש": אירועי שבועות המרגשים בעוטף עזה

לקראת חג השבועות, חג האדמה והחקלאות, בעוטף עזה מנסים להצמיח מחדש גם תקווה. שורה של פעילויות מרגשות בהובלת תנועת "השומר החדש", במסגרת מיזם "עוטף לעוטף", מתקיימות בימים אלה ביישובי העוטף - ומשלבות חקלאות, שיקום קהילתי והנצחת הנופלים.

במסגרת המיזם מוקמות פינות ישיבה, שבילים ופינות נוי שמנציחות סיפורי גבורה של חללי המלחמה. כך למשל, בנתיב העשרה הוצבה פרגולה חדשה בכרם זיתים לזכרו של סגן הדר גולדין ז"ל, קצין סיירת גבעתי שנפל ונחטף במבצע צוק איתן וגופתו הושבה לישראל.

בעין הבשור פועלים בני נוער ומתנדבים לשיקום חממה חקלאית שננטשה, במטרה להפוך אותה לחממה טכנולוגית פעילה. במקביל, בקיבוץ מפלסים שוקם והורחב כרם הזיתים שהפך בשנים האחרונות למוקד מפגש קהילתי, המקום שבו חגגו חברי הקיבוץ את שמחת תורה גם בלילה שלפני מתקפת 7 באוקטובר.

כעת, לאחר השיקום, הכרם מסמל עבור התושבים תקווה, צמיחה וחזרה לחיים. במהלך ועידת הנוער השנייה של "השומר החדש" שהתקיימה השבוע, הציגו בני ובנות הנוער תוצרת חקלאית שגידלו בעצמם כחלק מהפעילות הערכית של הארגון.

מנכ"ל ומייסד "השומר החדש", יואל זילברמן, אמר: "הנוער שלנו הוא נוער נפלא, והוא יהיה חלק משדרת המנהיגים של ישראל בעשורים הבאים. היום רואים אותם בעוטף עזה, ומחר יפגשו אותם גם בגליל, בגולן ובעמק הירדן".