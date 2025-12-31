אחרי 817 ימים: מטה משפחות החטופים מסיים את פעילותו

מטה משפחות החטופים והנעדרים הודיע היום (רביעי) כי לאחר 817 ימים מאז ה-7 באוקטובר, המטה מסיים את פעילותו. על פי ההודעה, המטה יפעל כעת במתכונת של צוות מצומצם כדי ללוות את משפחתו של רן גואילי ז"ל, החטוף האחרון שנותר ברצועת עזה.

בהודעה שפורסמה ביקשו במטה להודות לכלי התקשורת: "הייתם איתנו בצעדות, בעצרות, ברגעי התקווה וברגעי השבר הגדולים ביותר. תודה על השותפות, על החברות ועל כך שנתתם קול למי שקולם לא יכול היה להישמע. זה היה המאבק האזרחי הצודק והמוסרי ביותר, ביחד שינינו את ההיסטוריה של מדינת ישראל".

המטה הוקם בתוך פחות מ-24 שעות מטבח ה-7 באוקטובר, ומאז, פעל למען השבת 255 החטופים והחטופות שנלקחו לרצועת עזה.

מוקדם יותר השבוע, הוריו של רן גואילי ז"ל התלוו לראש הממשלה בטיסתו לפלורידה, שם נפגשו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר הבטיח להם כי הוא וצוותו משקיעים מאמצים כדי להשיב את בנם ארצה.

מטה משפחות החטופים

טליק גואילי, אמו של רני, אמרה היום בפורום תקווה כי הצוותים שנפגשו עימם בארצות הברית אמרו להם כי למרות המאמצים, ייתכן שהסיטואציה הזו תימשך עוד זמן: "הם גם בקשר תמידי עם המתווכות, שמצידן אומרות להם שהחמאס לא יודע איפה רני. אנחנו לא מאמינים לזה, החמאס והג'יהאד יודעים בדיוק איפה רני, ככה אנחנו מאמינים. אנחנו מבקשים מכולם להמשיך ולתמוך במאבק שלנו להשבתו של רני שיצא להלחם בשבעה באוקטובר מהבית כדי להציל חיים".