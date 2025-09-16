גידי גוב גרם לתאונה באיילון; החשד: נהג בהשפעת אלכוהול

מומלצים -

הזמר גידי גוב גרם לתאונה כאשר התנגש הלילה (בין שני לשלישי) במספר כלי רכב בנתיבי איילון בתל אביב בתום הופעה, הוא עוכב לחקירה ושוחרר בהמשך בתנאים מגבילים, ובהמשך יובא לשימוע.

בבדיקה שקיימה המשטרה אחרי התאונה עולה החשד כי גוב נהג תחת השפעת אלכוהול. כאמור, הזמר המפורסם חזר מהופעה - אז התנגש בשמונה כלי רכב ופצע קל חמישה בני אדם, הפצועים הועברו לקבלת טיפול רפואי ומצבם הוגדר קל.. מטעמו של הזמר נמסר: "גידי גוב עבר הלילה תאונת דרכים בתל אביב. מצבו טוב, הוא מתאושש בביתו. בריאות לכולם".