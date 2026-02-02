"הלב הפועם של הדמוקרטיה": הכנסת חוגגת 60 שנה למשכן

משכן הכנסת לובש חג: לאחר שנתיים שבהן הופסקה המסורת בשל המלחמה, התקיים היום (שני) אירוע "בית פתוח" חגיגי לציון ט"ו בשבט ויום הולדתה של הכנסת. השנה עומדות החגיגות בסימן יובל ה-60 לחנוכת המשכן הנוכחי בירושלים.

יותר מ-2,000 מבקרים – בהם חיילים, שוטרים, תלמידים ושורדי שואה – גדשו כ-40 מתחמי פעילות חווייתיים הפזורים ברחבי הבית. היום נפתח במסדר כבוד חגיגי של משמר הכנסת ובהנפת דגל המדינה לראש התורן.

"משכן הכנסת מציין 60 שנות פעילות פרלמנטרית, ואנו שמחים לארח את אזרחי ישראל בבית העם המשלב בין קדמה למורשת", אמר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

מנכ"ל הכנסת, משה (צ'יקו) אדרי, הוסיף כי "הכנסת מחויבת לשימור מורשת המייסדים לצד הטמעת חדשנות של המאה ה-21".

את החדשנות הזו פגשו המבקרים כבר בפתח הבית, שם המתינו להם "מר וייל" ו"גברת שאגאל" – שני רובוטים חדשים שהצטרפו לצוות ההדרכה ומעבירים סיורים טכנולוגיים לקהל הרחב.

לצד סיפורי ילדים שהקריאו חברי הכנסת והיועצת המשפטית שגית אפיק, הוצגו במשכן מיצגי אמנות חקלאיים בשיתוף משרד החקלאות, ששיאם בדמותו של בנימין זאב הרצל המתנשאת לגובה שלושה מטרים ועשויה כולה מפירות וירקות ישראליים.

דוברות הכנסת

במישור ההיסטורי, נחנכה תערוכה ארכיאולוגית רחבת היקף, "מכנסת הגדולה למשכן הכנסת", המציגה אוצרות בני 1,800 שנה שנחשפו לאחרונה בגליל, לצד תערוכה המתעדת את הקמת המשכן בשנות ה-50 וה-60.

כזכור, הכנסת עברה למשכנה הקבוע בגבעת רם באוגוסט 1966, לאחר שפעלה במשך 16 שנים ב"בית פרומין" במרכז ירושלים (שבו פועל כיום מוזיאון הכנסת).

כהומאז' לטקס החנוכה המפואר שנערך לפני שישה עשורים, קיבלו המבקרים היום שקיות הפתעה ובהן סיכת דש מיוחדת – העתק של הסיכה ההיסטורית שחולקה ל-6,000 המוזמנים ב-1966. יום החגיגות ייחתם בישיבת מליאה מיוחדת לציון יום כינון הכנסת.